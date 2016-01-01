دارت مشادة كلامية بين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الرئيس الشرفي لـ الأهلي، وأحمد حسام ميدو، مدرب الزمالك السابق؛ بشأن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك مساء اليوم، الخميس.
وأكد تركي آل الشيخ، في تصريحات لـ قناة "أبوظبي"، أن فرص فريق الأهلي أكبر في الفوز بـ مباراة السوبر؛ في ظل تألق الفريق خلال الفترة الأخيرة بقيادة السويسري رينيه فايلر.
ليرد "ميدو"، بأن الأهلي يقدم أداءً جيدًا نظرًا لـ عدم مواجهته لفريق قوي منذ بداية الموسم، مشددًا على أن الاختبار الحقيقي لـ الأهلي هي مباراة السوبر المصري اليوم.
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التعليقات على نقاش ساخن بين تركي آل الشيخ وميدو بشأن السوبر المصري ..فيديو
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