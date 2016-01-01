نقاش ساخن بين تركي آل الشيخ وميدو بشأن السوبر المصري ..فيديو

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تركي آل الشيخ وميدو


دارت مشادة كلامية بين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الرئيس الشرفي لـ الأهلي، وأحمد حسام ميدو، مدرب الزمالك السابق؛ بشأن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك مساء اليوم، الخميس.

وأكد تركي آل الشيخ، في تصريحات لـ قناة "أبوظبي"، أن فرص فريق الأهلي أكبر في الفوز بـ مباراة السوبر؛ في ظل تألق الفريق خلال الفترة الأخيرة بقيادة السويسري رينيه فايلر.

ليرد "ميدو"، بأن الأهلي يقدم أداءً جيدًا نظرًا لـ عدم مواجهته لفريق قوي منذ بداية الموسم، مشددًا على أن الاختبار الحقيقي لـ الأهلي هي مباراة السوبر المصري اليوم.

وأضاف "ميدو"، أن الأهلي واجه مباراة صعبة وحيدة هي مواجهة النجم الساحلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث هُزم في المباراة الأولى وفاز في الثانية، مؤكدًا أن الزمالك واجه فرقا قوية وصعبة منذ بداية الموسم، وكان آخرها الترجي التونسي ببطولة السوبر الأفريقي التي توج بها.

ليرد تركي آل الشيخ، مؤكدا أن لغة الأرقام هي ما تؤكد تفوق الأهلي حيث توج المارد الأحمر بـ 11 كأس سوبر بخلاف الزمالك المتوج بـ 3.

ليؤكد ميدو أن مباراة القمة لا تخضع مطلقا لحسابات الأرقام ومن الصعب توقع الفائز أو الحديث عن رجاحة كفة فريق عن الآخر.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره الأهلي مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً في مباراة السوبر المصري على استاد محمد بن زايد الإماراتي.
https://twitter.com/ADSportsTV/status/1230263614679998466

المصدر: قناة "أبوظبي"

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