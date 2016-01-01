

بوتين يتمالك أعصابه أمام سيدة جريئة أحرجته بوتين يتمالك أعصابه أمام سيدة جريئة أحرجته

بادرت إحدى نساء مدينة سان بطرسبرج الروسية بتوجيه أسئلة محرجة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عندما كان الأخير في زيارة للمدينة التي تبعد 700 كيلومتر عن العاصمة موسكو، لتخليد الذكرى العشرين لرحيل "مرشده السياسي"، وعمدة بطرسبرج السابق أناتولي سوبشاك.



وبحسب قناة "سكاي نيوز"، فبعد أن وضع بوتين إكليلا من الزهور على قبر سوبشاك، تجمهر حوله عدد من المواطنين بغية التقاط صور تذكارية له بهواتفهم الذكية.



وفجأة تقدمت منه سيدة، تبدو في الأربعينيات من العمر، ذلك السؤال المحرج: "هل ممكن أن تعيش براتب قدره 10800 روبل (الدولار يساوي نحو 64 روبل).

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ورد عليها بوتين قائلا: "أعتقد أنه أمر صعب للغاية"، لتكمل السيدة حديثها: "أظن أن مرتبك الشهري على الأرجح 800 ألف روبل (نحو 13 ألف دولار)".فأجاب الرئيس الروسي: "أتصور ذلك، ولكن هناك في البلاد من يحصل على أجر أعلى مني".وهنا استطردت المرأة بالكلام: "عندما أذهب إلى البقال أدفع ما لا يقل عن ألف روبل، كما أن الفواتير الشهرية لا تقل عن 4 آلاف".المرأة، التي قالت إنها تدرس الحسابات، وتعيش على إعانات العجز، أدارت الحديث عن التكاليف اليومية للحياة، فيما بدا أنها تشك في معرفة الرئيس بالأرقام الحقيقية للحياة.بينما قال بوتين: "بالطبع أنت على حق ، لا يزال لدينا الكثير من المشكلات الاجتماعية التي يتعين على الحكومة حلها"."لماذا لا تحلهم إذن؟" سألت تلك المرأة باستغراب، فكان الجواب: "نحن نعمل على حلها"، وفي نهاية ذلك الحديث "غير المريح" طلبت المرأة التقاط صورة تذكارية مع بوتين، الذي رحب بذلك على الفور.