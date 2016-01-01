

خراب بيوت.. ملكة بريطانيا توجه ضربة قاضية لـ هاري وميجان خراب بيوت.. ملكة بريطانيا توجه ضربة قاضية لـ هاري وميجان

التخلي عن الألقاب والواجبات الملكية لم يكن بتلك السهولة التي تخيلها الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا وزوجته الممثلة الأمريكية الشهيرة ميجان ميركل.







فقد وضعت إليزابيث ملكة بريطانيا اليوم حفيدها وزوجته في مأزق قد ينتج عنه "خراب للبيوت"، وانقسم مع قرارها الشعب البريطاني بين مؤيد ومعارض.

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أصدرت ملكة بريطانيا اليوم مرسومًا يفيد بحرمان هاري وميجان من استخدام كلمة "رويال" أو فيما معناه "ملكي" في علامتهما التجارية الشهيرة "ماركة ساسكس رويال Sussex Royal".تخبط هاري وميجان بعد القرار الصادم ودخلا في نقاشات مطولة مع القصر لكن القرار كان نهائيًا، والمحزن أن هاري وميجان قد استثمرا معظم ثروتهما في تلك العلامة وليس بالأمر الهين أن يفقداها فجأة.بلا شك سيعرضهما الأمر لخسارة لا تحمد عقباها، فقد أطلقا موقع العلامة التجارية على الإنترنت بمبالغ طائلة، كما تخطى متابعي الماركة عبر إنستجرام 4 ملايين مستخدم، وحفر اسمها على الأقلام، الملابس، الكتب، والكراسات، والمواد التعليمية وغيرها.والكارثة الأكبر هي بناء عدة مشاريع مرتبطة بالماركة منها منظمة خيرية جديدة بنفس الاسم «ساسكس رويال» ومؤسسة «الدوق ودوقة ساسكس».وكما ذكرت صحيفة ديلي ميل فالموقف "معقد" لكن الملكة يجب أن تلتزم بالقوانين الملكية، وهذه "التفاصيل الدقيقة" لابد من التخلص منها، وتعد هذه هي الضربة القاضية للزوجين اللذين قررا بدء حياتهما من جديد.