لرفع معدل حرق الدهون.. 3 حيل مذهلة لتنحيف البطن والأرداف



لرفع معدل حرق الدهون لرفع معدل حرق الدهون

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن خاصة في منطقتي البطن والأرداف، وترغب في معرفة طريقة حرق الدهون المثالية تمنعك من اكتساب الوزن بسرعة، إليك 3 مشروبات لحرق أسرع يقدمها موقع "برايت سايد" اختارى منها ما يناسبك وتناولى كوبا منه ليلا.



مشروب بذور الشيا والعسل

مكونات المشروب:



ملعقة من بذور الشيا

2 ملعقة شاي عصير ليمون

ملعقتان صغيرتان العسل



طريقة تطبيق المشروب:

فى وعاء اخلطى جميع المكونات وقومى باستهلاكها كل صباح بعد الإفطار لمدة شهر.

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يمكن لتلك الوصفة أن تفعل السحر فى حرق ونسف دهون البطن عند استخدامها يوميا.يجب عليك أيضا القيام بممارسة تمارين البطن وتناول الطعام الصحي كل يوم.يساعد مزيج بذور الشيا وعصير الليمون والعسل على تسريع حرق الدهون في الجسم بطريقة صحية.مشروب الليمون والجنزبيلمكونات المشروبشريحتان ليمون بالقشركوب ماء مغلينصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحونربع ملعقة قرفةملعقة صغيرة كمون مطحونطريقة استخدام مشروب حارق للدهونتوضع المكونات في كوب ثم يضاف الماء المغليغطي الكوب لمدة 10 دقائق وبعدها يكون جاهزا للشرب.لا يجب غلي المكونات على النار فقط نسكب الماء المغلي على المقدار، كما يمكن تحلية المشروب بالعسل حسب الرغبة.ويتم تناول مشروب حارق الدهون 3 مرات في اليوم قبل الوجبات بمدة 20 دقيقة.مشروب بيكربونات صودا وماء جوز الهندكل ما تحتاجين لإعدادها:- ربع ملعقة طعام من بيكربونات الصودا- ربع ملعقة طعام من ملح البحر- نصف كوب من عصير الليمون- ربع كوب من العسل الطبيعي- و5 أكواب من ماء جوز الهندوبعد ذلك ابدئي القيام بهذه الخطوات:فى وعاء على النار ضعى ماء جوز الهند وباقى المكونات واتركيها لتغلي لدقائق ثم تناولى كوبا من المشروب أو كوبين على مدار اليوم.يساعد هذا المشروب على الحرق بسرعة لن تتوقعيها.