رئيس جامعة القاهرة يزف بشرى سارة للطلاب الراسبين



الدكتور محمد عثمان الخشت الدكتور محمد عثمان الخشت

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن درجات الرأفة ستطبق على الطلاب الراسبين في نهاية العام.



وقال رئيس جامعة القاهرة في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أن عددا من الراسبين في الفصل الدراسي الأول، سوف يتم تطبيق عليهم درجات الرأفة طبقًا للقانون في نهاية العام".



وكان أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه سوف يتم اليوم، الخميس، إعلان نتيجة الفرقة الرابعة بكلية الحقوق.

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وقال رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إن نتيجة 4 حقوق هذا التيرم الدراسي لم تحدث من قبل في تاريخ الكلية".وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن متوسط نسب النجاح في جميع المواد بلغت أكثر من 90٪؜ ، عدا مادة واحدة 86.5٪؜.وأوضح أن نتيجة الفرقة الثالثة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ستعلن غدا، وباقي نتائج الفرق الأخرى بالحقوق ستعلن تباعا في الأيام التالية.وأكد رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تم إعلان الكثير من نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول في معظم الكليات بنسب نجاح عالية عن الأعوام الماضية.