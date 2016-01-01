أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن درجات الرأفة ستطبق على الطلاب الراسبين في نهاية العام.
وقال رئيس جامعة القاهرة في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أن عددا من الراسبين في الفصل الدراسي الأول، سوف يتم تطبيق عليهم درجات الرأفة طبقًا للقانون في نهاية العام".
وكان أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه سوف يتم اليوم، الخميس، إعلان نتيجة الفرقة الرابعة بكلية الحقوق.
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التعليقات على رئيس جامعة القاهرة يزف بشرى سارة للطلاب الراسبين
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