ازاى تنسقى لبسك وتواكبى الموضة بالطريقة اللى تناسبك.. فيديو

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ازاى تنسقى لبسك

قالت داليا حسام، مصممة الاكسسوارات، إن الأناقة لها اتيكيت فى اختيار الاكسسوار لمناسبة لشكلك وطولك ولونك ووزنك ليكون شكلك العام مشرفا وجميلا.

وأضافت داليا حسام، من خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية dmc، أن هناك مشكلة كبيرة تواجه أغلب البنات وهى الانسياق وراء الموضة بدون وعى.

وأشارت مصممة الاكسسوارات إلى أن أغلب الفتيات فى هذا الجيل "تجرى وراء كل ما هو موضة من غير متفكر لايق عليها ولا لأ"، مؤكدة أن البنت الذكية هى من تصنع الموضة لنفسها.

وتابعت مصممة الاكسسوارات أن الفستان السك الطويل على البنت القصيرة يعطيها طولا أكثر مما يزيد من جمالها، منوهة إلى أن فتيات هذا الجيل يجرين وراء الموضة دون التفرقة في التوقيت أو المكان.

وأوضحت أنه من الضروري على كل فتاة أن ترتدي ما يريحها وما يعجبها طالما فى حدود المعتدل، مؤكدة ن الشيفون والتول والدانتيل أصبحت من الموضة الشتوية هذا الموسم.

المصدر: dmc

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