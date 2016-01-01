قالت داليا حسام، مصممة الاكسسوارات، إن الأناقة لها اتيكيت فى اختيار الاكسسوار لمناسبة لشكلك وطولك ولونك ووزنك ليكون شكلك العام مشرفا وجميلا.
وأضافت داليا حسام، من خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية dmc، أن هناك مشكلة كبيرة تواجه أغلب البنات وهى الانسياق وراء الموضة بدون وعى.
وأشارت مصممة الاكسسوارات إلى أن أغلب الفتيات فى هذا الجيل "تجرى وراء كل ما هو موضة من غير متفكر لايق عليها ولا لأ"، مؤكدة أن البنت الذكية هى من تصنع الموضة لنفسها.
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التعليقات على ازاى تنسقى لبسك وتواكبى الموضة بالطريقة اللى تناسبك.. فيديو
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