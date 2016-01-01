أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن وفاة إصابتين بفيروس كورونا 2019 COVID19 بجمهورية إيران الإسلامية.
وقالت المنظمة إن اكتشاف الحالتين، جاء بعد التأكيد من مسؤولي وزارة الصحة والتعليم الطبي، الذين أكدوا أيضا وفاة الحالتين أثناء تلقيهم الرعاية الطبية.
وتتعاون المنظمة عن كثب مع وزارة الصحة والتعليم الطبي في التقصي والاستجابة للفاشية.
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التعليقات على منظمة الصحة العالمية: كورونا يقتل شخصين في إيران
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