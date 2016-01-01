منظمة الصحة العالمية: كورونا يقتل شخصين في إيران

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كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن وفاة إصابتين بفيروس كورونا 2019 COVID19 بجمهورية إيران الإسلامية.

وقالت المنظمة إن اكتشاف الحالتين، جاء بعد التأكيد من مسؤولي وزارة الصحة والتعليم الطبي، الذين أكدوا أيضا وفاة الحالتين أثناء تلقيهم الرعاية الطبية.

وتتعاون المنظمة عن كثب مع وزارة الصحة والتعليم الطبي في التقصي والاستجابة للفاشية.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، إصابة شخصين بفيروس كورونا المستجد، في أول إعلان عن إصابة بالفيروس في البلد الآسيوي.

وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور إن الحالتين رصدتا في مدينة قم، جنوب العاصمة الإيرانية.

وأضاف: "في اليومين الماضيين، رصدت بعض الحالات المشتبه بها بفيروس كورونا المستجد في مدينة قم" وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية إرنا.

وقال جهانبور: "تم إرسال فرق بعد ورود التقارير، وبناء على البروتوكول المعمول به تم عزل الحالات المشتبه بها وفحصها".

المصدر: elbalad

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