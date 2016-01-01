خالد الجندي: لا يجوز عمل عمرة للنبي.. لهذا السبب



الدكتور خالد الجندي الدكتور خالد الجندي

هل يجوز عمل عمرة للنبي عليه الصلاة و السلام؟..سؤال أجاب عنه الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك خلال عبر فتوى مسجلة له على قناته الخاصة عبر اليوتيوب.



وأجاب الجندي"، قائلًا: " إنه لا يجوز عمل عمرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل بدعة، لأن النبي واخد أجر من يقوم بعمل عمرة إلى يوم القيامة، فمن يقومون بعمل عمرة ومن يؤدون فريضة الحج فالنبي صلى الله عليه وسلم واخد ثواب هذه العمرة والحج بعدد من يعتمرون ويحجون، لأنه قال صلى الله عليه وسلم ((الدال على الخير كفاعله)).



وتابع قائلًا: "كذلك واخد ثواب وأجر من يصلون ويصومون ويزكون ويتصدقون، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لعمرة أخرى، فضلًا عن أن الله عز وجل غفر لنبيه صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن نريد أن نقوم بعمل عمرة لأنفسنا حتى نكفر بها عن سيئاتنا.

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هل العمرة وقيام ليلة القدر تغنيان عن قضاء الصلوات الفائتةحكم لبس المرأة النقاب في العمرةهل يجوز الاعتمار عن رسول اللهأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه خلال فتوى مذاعة عبر موقع اليوتيوب، مضمونة (هل يجوز أن أعتمر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟).وأوضح وسام، قائلًا: إن العمرة إنما تكون عن من لم يؤدها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أدى العمرة عن نفسه.وأشار الى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له فى كل فعل يفعله المسلم ثواب لأنه هو الهادى لقوله تعالى {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}.وتابع: أنه يجوز ويشرع أن يعتمر المسلم عن نفسه ثم يهب ثواب العمرة لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن شاء من الوالدين والجدات ولغيرهم.هل يجوز عمل عُمرة أو حجة لشخص حيورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية من سائل يقول" هل يجوز عمل عمرة أو حجة لشخص حي؟".وأجاب مجمع البحوث عبر صفحته على الفيسبوك، أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أجازت أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة حالة إذا كان الإنسان مريضا لايقدر على الحج بنفسه.واستدلت لجنة الفتوى بمجمع البحوث بما ثبت عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي – صلي الله عليه وسلم – إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت علي راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه؟ قال – صلي الله عليه وسلم – "أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئ" قال نعم "قال حج عن أبيك".وأكد المجمع إذا كان الإنسان مريض مرضًا يرجى شفاؤه لايجوز له أن ينيب عنه غيره في الحج، وأما إن كان صحيحا فلا يجوز له أيضًا أن ينيب غيره، أما إذا كان مريض مرضًا لا يرجي برؤه فيجوز له أن ينيب عنه غيره في أداء فريضة الحج.هل يجوز أداء العمرة من أموال الزكاةهل يجوز أداء العمرة من أموال الزكاة؟، الواجب على من وجبت عليه الزكاة أن يخرجها مالًا للفقير بأن يملكه له، حتى يكون الفقير مالكًا لهذا المال وله حرية التصرف به بأن يذهب لأداء العمرة أو الحج.وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يحجز بها تكاليف أداء العمرة أو الحج للفقير، بل الواجب عليه أن يعطي المال للفقير وله حرية التصرف فيه.وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «وجبت عليّ الزكاة وأريد أن أحجز بها تأشيرة عمرة لإنسان فقير، فهل يجوز ذلك؟»، أنه لا يجوز بل لا بد من إعطاء الفقير الأموال.هل يجوز الحج بأموال الزكاةأكد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يجوز إعطاء أي شخص من زكاة المال حتى يحج أو يعتمر، لافتًا إلى أن أداءالحج والعمرة لا يجوز إلا على المستطيع فقط.وأضاف «شلبي » خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ردًا على سؤال شخص يسأل: «هل يجوز إعطاء فقير من زكاة مالي للذهاب إلى العمرة؟»، أن الزكاة لاتخرج لرفاهية الآخرين أو الخروج للمصايف وغيرها، حتى الحج أو العمرة، مطالبًا الجميع عدم إخراج الزكاة لمن يريد الحج أو العمرة لأن هذه الفريضة خاصة للمستطيعين فقط، مضيفًا: أنه يجوز إعطاؤه من مال الصدقات.أصناف الزكاةنوه الشيخ محمود شلبي، بأن الله -عز وجل- حدد مصارف الزكاة لثمانية أشخاص وذلك كما جاء فى قوله تعالى «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ» وهذا ما عليه أكثر أهل العلم أنه لا تُدْفَع الزكاة إلا في مثل هذة الأصناف الثمانية.هل يصح أن أعطى لأختى من زكاة مالى لأداء العمرة؟وذكر «شلبي»، فى إجابته عن سؤال «هل يصح أن أعطى لأختى من زكاة مالى لأداء العمرة؟»، أنه لا يجوز لك صرف الزكاة إلى أمك أو إلى أختك لأجل أداء العمرة لأن الزكاة لا تصرف إلا لمن اتصف بصفات المستحقين لها أو بعضها كالفقر والمسكنة، لأن الله تعالى حصر الزكاة في أصناف ثمانية وليس منها العمرة سواء كانت العمرة الأولى أو الثانية.