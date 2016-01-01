إحصائيات رسمية.. 55% من خريجي الإعدادية في مصر يلتحقون بالتعليم الفني في الثانوية

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قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، إن عدد طلاب التعليم قبل الجامعى هو 22.5 مليون طالب، من بينهم 2 مليون طالب ملتحقين بالتعليم الفنى.



وأضاف نائب وزير التربية والتعليم: "يبلغ عدد الطلاب المتخرجين في المرحلة الإعدادية ويختارون الالتحاق بمدارس التعليم الفنى 55% من الطلاب، بينما يختار الـ 45% الباقون الالتحاق بمدارس التعليم الثانوى العام".



وتابع: "إن التعليم الفنى يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، والدولة تسعى جاهدة إلى تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفنى وأن يصبح الالتحاق بالتعليم الفنى رغبة حقيقية لدى الطلاب المتميزين الذين أنهوا الدراسة بالمرحلة الإعدادية".

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وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة نجحت وبالتعاون مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهي شراكة ثلاثية بين الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص أو القطاع العام ممثلًا في أحد المستثمرين أو في هيئة دولية، بالإضافة إلى هيئة جودة مستقلة لإدارة مثل هذه المدارس، وعدد هذه المدارس 11 مدرسة، منها مدرسة الحلى والذهب بالعبور، ومدرسة السويدى، ومدرسة شنايدر، ومدرسة آى بى إم، ومدرسة الصالحية للاستثمار والتنمية الزراعية، بالإضافة إلى افتتاح مدرسة بالتعاون مع غرفة التجارة الفرنسية.واستطرد: "إن دور الوزارة في هذه المدارس هو توفير المكان المناسب والمعلمين بعد اختيارهم بعناية ومراقبة العملية التعليمية وتصميم المناهج وفق منهجية الجدارات، ويستفيد الشريك الصناعي من هذه المدارس في إعداد وتجهيز الموارد البشرية اللازمة لإدارة مصانعه ومؤسساته"، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم سنويًا بتقييم أداء المعلمين، وبناءً على هذا التقييم يقوم المستثمر بتقديم حوافز مالية مجزية للمعلمين المتميزين.