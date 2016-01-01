أعلن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ان الوزارة تنظم المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي فى نسخته الثانية بعنوان "رؤية المستقبل" برعاية رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 2 – 4 إبريل 2020، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف الوزير، أنه سوف يشارك في فعاليات المنتدى عدد من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بالدول العربية والأجنبية، ورؤساء الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الدولية ذات ترتيب متقدم فى التصنيف العالمي، ورؤساء بعض المنظمات الدولية والإقليمية، وكذا رؤساء اتحادات الجامعات الدولية والعربية والأوروبية والأفريقية والأورمتوسطية، ورؤساء هيئات الاعتماد وضمان الجودة العالمية، ولفيف من سفراء الدول العربية والأجنبية فى جمهورية مصر العربية، ومجلس إدارة الجمعية الملكية للأطباء والجراحين بجلاكسو اسكتلندا، بالإضافة إلى عدد كبير من المهتمين بهذا المجال في معظم دول العالم.
يأتي هذا المنتدى تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب وتأهيلهم لمواكبة التغيرات المستقبلية فى عملية التوظيف، وفي هذا الإطار يناقش المنتدى دور مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل واحتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، وذلك فى ظل التغيرات السريعة في مهارات التوظيف والطلب علي سوق العمل.
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التعليقات على برعاية الرئيس.. انطلاق المنتدى الدولي للتعليم العالي في نسخته الثانية.. 2 أبريل
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