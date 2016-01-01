أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الوزارة تابعت ما تم تداوله اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن اندلاع مشاجرة بالجنازير بين طالبات مدرسة الباحثة الفنية التجارية بإمبابة التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية.
وقال نائب وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أن وزارة التربية والتعليم قد تحركت على الفور التحقق من مدى صحة الخبر المتداول والتأكد من حدوثه داخل أسوار المدرسة المذكورة.
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني : أنه بالتواصل مع ادارة شمال الجيزة التعليمية وادارة مدرسة الباحثة الفنية التجارية بإمبابة التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية ، تم التأكد من عدم اندلاع أي مشاجرات اليوم داخل المدرسة ، وبالتالي لا صحة لكل ما قيل بشأن وجود مشاجرة استدعت تدخل الشرطة.
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التعليقات على حقيقة وقوع مشاجرة بالجنازير بين طالبات مدرسة في إمبابة
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