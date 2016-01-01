جنرال موتورز تنهي علامة هولدن التجارية رسمياً، وفورد تشكرها

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جنرال موتورز تنهي علامة هولدن التجارية رسمياً، وفورد تشكرها

بشكل مفاجئ، أعلنت جنرال موتورز عن إنهاء علامة هولدن التجارية التابعة لها في كل من أستراليا ونيوزيلندا.

يتغير سوق السيارات العالمي بشكل كبير، ويوماً بعد يوم تسقط شركات كبيرة اعتدنا عليها وتظهر شركات صغيرة بسرعة كبيرة، آخر الشركات المتضررة هي هولدن التي أعلنت جنرال موتورز رسمياً عن إيقافها وإغلاقها تماماً نظراً للخسائر التي تسجلها في الفترة الماضية. بدورها فورد قامت بشكر هولدن على المنافسة العالية التي كانت تقدمها وهو ما رفع من معايير فورد وأجبرها على التحسّن لمواجهة هولدن وتقديم أفضل ما لديها للنجاح في السوق الأسترالي والنيوزيلندي.

يأتي إغلاق هولدن ضمن خطة جنرال موتورز في مغادرة الأسواق ذات سيارات المقود الأيمن حيث غادرت كلاً من أستراليا، نيوزيلندا، جنوب افريقيا، بريطانيا وأخيراً الهند واليابان.

المصدر: سعودى شفت

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