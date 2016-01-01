طائرة مراقبة أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية

حلقت طائرة مراقبة أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية الليلة الماضية وذلك للمرة الثالثة خلال الشهر الجاري.
وأوضح موقع "إيركرافت سبوتس" الأمريكي لتتبع حركة الطيران المدني اليوم الأربعاء أن طائرة المراقبة E-8C JSTARS التابعة للقوات الجوية الأمريكية حلقت فوق كوريا الجنوبية على ارتفاع 8.8 كلم في اليوم السابق، وذلك على ما يبدو بهدف رصد تحركات في قاعدة إطلاق الصواريخ ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى.
وسبق أن حلقت هذه الطائرة فوق شبه الجزيرة الكورية في أيام 31 يناير، ويومي 5 و7 فبراير الجاري، حيث تعمل الطائرة جوا على رصد الأرض وتقوم بمراقبة المركبات البرية.
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