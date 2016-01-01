أظهرت آخر إحصائية لأعداد مصابي فيروس «كورونا» المستجد بالصين، والتي أعلنت عنها السلطات أمس الثلاثاء، مؤشرات إيجابية في تراجع معدل الإصابات.
وقالت لجنة الصحة الوطنية إن بر الصين الرئيسي سجل 1749 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، وهوما يعد انخفاضا عن حالات اليوم السابق التي بلغت 1886.
وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 74 ألفا و185 حالة حتى الآن، إلا أن الحالات المسجلة يوم الثلاثاء تمثل أدنى معدل للإصابات الجديدة منذ 29 يناير.
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التعليقات على مؤشرات إيجابية.. تراجع معدل إصابات «كورونا»
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