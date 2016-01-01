

مؤشرات إيجابية.. تراجع معدل إصابات «كورونا» مؤشرات إيجابية.. تراجع معدل إصابات «كورونا»

أظهرت آخر إحصائية لأعداد مصابي فيروس «كورونا» المستجد بالصين، والتي أعلنت عنها السلطات أمس الثلاثاء، مؤشرات إيجابية في تراجع معدل الإصابات.



وقالت لجنة الصحة الوطنية إن بر الصين الرئيسي سجل 1749 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، وهوما يعد انخفاضا عن حالات اليوم السابق التي بلغت 1886.



وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 74 ألفا و185 حالة حتى الآن، إلا أن الحالات المسجلة يوم الثلاثاء تمثل أدنى معدل للإصابات الجديدة منذ 29 يناير.

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ويشير تناقص أرقام الإصابات إلى فعالية الإجراءات الطبية الصينية الرامية لاحتواء الفيروس الذي أثار مخاوف عالمية.وفي وقت سابق، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم غيبريسوس، الإثنين، أنّه استنادًا إلى دراسة أجراها «المركز الصيني لمراقبة الأمراض والوقاية منها»، شملت أكثر من 72 ألف مصاب بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، فقد ثبت أنّ أكثر من 80% من المرضى مصابون بنوع حميد من هذا المرض.كذلك، أظهرت الدراسة أن نسبة الوفاة بفيروس كورونا المستجدّ هي ضئيلة لدى من تقلّ أعمارهم عن 40 عامًا، إذ لا تتجاوز 0.2 في المئة، ثم تزداد تدريجًا مع التقدّم في العمر.