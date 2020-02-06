أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020

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أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020

تعتبر أسعار الذهب من الأمور التي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، خاصة المقبلين على الزواج من الرجال والنساء، كما أنها تهم المستثمرين؛ نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أنه أصبح الملاذ الآمن للكثيرين في التوقيت التي تدهورت فيه اقتصاديات الكثير من دول العالم.

وتستعرض «الدستور» متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء الموافق 19 فبراير 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:

أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
الوحدة: السعر بالجنيه المصري
عيار 24: 793 إلى 795 جنيهًا
عيار 22: 727 إلى 729 جنيهًا
عيار 21: 694 إلى 696 جنيهًا
عيار 18: 595 إلى 597 جنيهًا
عيار 14: 463 إلى 464 جنيهًا
عيار 12: 397 إلى 398 جنيهًا
الأونصة: 24,667 إلى 24,738 جنيه
الجنيه الذهب: 5,552 إلى 5,568 جنيه
كيلو الذهب:793,143 إلى 795,429 جنيه

ثانيًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر
الوحدة: السعر بالجنيه المصري
عيار 24: 804.67 جنيه
عيار 22: 737.62 جنيه
عيار 21: 704.11 جنيه
عيار 18: 603.51 جنيه
عيار 14: 469.39 جنيه
عيار 12: 402.34 جنيه
عيار 9: 301.75 جنيه
أوقية الذهب: 25,025 جنيه
جنيه الذهب: 5,633 جنيه
كيلو الذهب: 804,672 جنيه

المصدر: الدستور

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