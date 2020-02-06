

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020 أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020

تعتبر أسعار الذهب من الأمور التي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، خاصة المقبلين على الزواج من الرجال والنساء، كما أنها تهم المستثمرين؛ نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أنه أصبح الملاذ الآمن للكثيرين في التوقيت التي تدهورت فيه اقتصاديات الكثير من دول العالم.



وتستعرض «الدستور» متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء الموافق 19 فبراير 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:



أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة: السعر بالجنيه المصري

عيار 24: 793 إلى 795 جنيهًا

عيار 22: 727 إلى 729 جنيهًا

عيار 21: 694 إلى 696 جنيهًا

عيار 18: 595 إلى 597 جنيهًا

عيار 14: 463 إلى 464 جنيهًا

عيار 12: 397 إلى 398 جنيهًا

الأونصة: 24,667 إلى 24,738 جنيه

الجنيه الذهب: 5,552 إلى 5,568 جنيه

كيلو الذهب:793,143 إلى 795,429 جنيه

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ثانيًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصرالوحدة: السعر بالجنيه المصريعيار 24: 804.67 جنيهعيار 22: 737.62 جنيهعيار 21: 704.11 جنيهعيار 18: 603.51 جنيهعيار 14: 469.39 جنيهعيار 12: 402.34 جنيهعيار 9: 301.75 جنيهأوقية الذهب: 25,025 جنيهجنيه الذهب: 5,633 جنيهكيلو الذهب: 804,672 جنيه