

6 نصائح هامة للحصول على لحيةٍ كثيفة خالية من الفراغات 6 نصائح هامة للحصول على لحيةٍ كثيفة خالية من الفراغات

امتلاك لحية كثيفة، هدف يسعى إليه معظم الرجال، نظرًا لما تضفيه من مظاهر الجمال والوسامة على الوجه، ولكن للحصول عليها، يجب اتباع بعض العادات الصحية، فما أبرزها؟



"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، نصائح هامة تحفز شعر اللحية على النمو، وفقًا لموقع "Health line".



1- ممارسة الرياضة

من العادات المفيدة لصحة الرجال، لأن المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية بصورة يومية، يساهم في زيادة مستوى هرمون الذكورة "التستوستيرون"، المسئول عن نمو اللحية.

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كما تساعد التمارين الرياضية على تنشيط الدورة الدموية، مما يحسن من عملية تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، ولا سيما خصل شعر اللحية، الأمر الذي يحفزها على النمو، ويقلل من فرص تساقطها.2- النوميساعد النوم لفترات كافية، على تنظيم هرمونات الجسم، المسئولة عن عملية نمو الشعر، لذلك، يجب على الرجال النمو من 6 إلى 8 ساعات يومية، وتجنب السهر ليلًا، للحصول على لحية كثيفة.3- عدم تهذيب اللحيةيؤدي تهذيب شعر اللحية إلى عرقلة عملية نموه، لذا ينصح بالابتعاد عن قصه أو تهذيبه أثناء النمو، والانتظار لفترة كافية تسمح بظهوره ونموه، ومن ثم تشكيله.4- اتباع نظام غذائي غني بالبروتينيعتبر البروتين -بنوعيه النباتي والحيواني- من العناصر الغذائية التي تحفز الشعر على النمو، كما تحميه من التقصف والتساقط، لذلك يجب أن يحرص الرجال على تناول الأطعمة الغنية به، للحفاظ على شعر اللحية، ومنها البيض ومنتجات الألبان.5- الحرص على نظافة الوجهالاعتناء بنظافة الوجه، عن طريق المواظبة على غسله جيدًا بالماء الجاري والصابون بشكل يومي، يساعد على الحفاظ على صحة البشرة، كما يحفز شعر اللحية على النمو بصورة فعالة.5- إزالة خلايا الجلد الميتةتتسبب خلايا الجلد الميتة في انسداد مسام البشرة، مما يعيق عملية نمو شعر الذقن، لذا يجب على الرجال التوجه إلى الطبيب المختص بصورة دورية، للتخلص منها، حتى يتمتعون بلحية كثيفة وجذابة.