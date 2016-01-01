يواصل مجلس الوزراء ممثل في وزارات الإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة جهوده لحث المواطنين لتحويل سياراتهم للعمل بالوقود المزدوج "غاز - بنزين"، وذلك لتعظيم الاستفادة من الاكتشافات الغازية وتقليص فاتورة المشتقات البترولية والحد من الانبعاثات الكربونية.
ويأتي تشجيع المواطنين للتحول للغاز في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع وتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعيّ، وكذا التحوّل للسيارات الكهربائية.
وكشفت وزارة البترول في بيان سابق لها نهاية العام الماضي، أن نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي حقق نتائجا غير مسبوقة، مدعوما بقرار الدولة لإصلاح هيكل تسعير المنتجات البترولية، وإزالة التشوهات السعرية.
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التعليقات على فيديوجرافيك.. خطوات وشروط وتكاليف تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي
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