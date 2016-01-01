

فيديوجرافيك.. خطوات وشروط وتكاليف تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي فيديوجرافيك.. خطوات وشروط وتكاليف تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

يواصل مجلس الوزراء ممثل في وزارات الإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة جهوده لحث المواطنين لتحويل سياراتهم للعمل بالوقود المزدوج "غاز - بنزين"، وذلك لتعظيم الاستفادة من الاكتشافات الغازية وتقليص فاتورة المشتقات البترولية والحد من الانبعاثات الكربونية.



ويأتي تشجيع المواطنين للتحول للغاز في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع وتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعيّ، وكذا التحوّل للسيارات الكهربائية.



وكشفت وزارة البترول في بيان سابق لها نهاية العام الماضي، أن نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي حقق نتائجا غير مسبوقة، مدعوما بقرار الدولة لإصلاح هيكل تسعير المنتجات البترولية، وإزالة التشوهات السعرية.

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وقالت الوزارة إن تقريرا تلقاه طارق الملا وزير البترول، في إطار متابعة تنفيذ برنامج التوسع في هذا النشاط، أظهر تزايد الإقبال على استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر الماضي، حيث تم تحويل حوالي 17125 سيارة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعي).وأكد جمال عسكر، خبير السيارات وهندسة الطرق، أن تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي يوفر 60% من تكلفة الإنفاق على تمويل السيارة، لافتًا إلى أن متر مكعب من الغاز بقيمة 3.75 قرشًا يعادل كفاءة لتر من البنزين أو السولار.ويوضح الـ"فيديوجرافيك" التالي خطوات وشروط وتكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز: