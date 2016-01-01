

أرخص 9 سيارات في مصر جميعها أقل من 200 ألف جنيه أرخص 9 سيارات في مصر جميعها أقل من 200 ألف جنيه

مع بداية العام الجاري شهد قطاع السيارات تخفيضات كبيرة ومتتالية طالت أكثر من ٣٠ سيارة تقريباً، وكان القطاع الاقتصادي من أكثر القطاعات تأثراً بهذه التخفيضات والذي تغير معه خريطة أرخص سيارات تقدم للسوق المحلية،



ونستعرض في التقرير التالي أبرز أرخص ٩ سيارات متاحة في مصر تقدم بأسعار تحت الـ٢٠٠ ألف جنيه.



مع بداية العام الجاري شهد قطاع السيارات تخفيضات كبيرة ومتتالية طالت أكثر من ٣٠ سيارة تقريباً، وكان القطاع الاقتصادي من أكثر القطاعات تأثراً بهذه التخفيضات والذي تغير معه خريطة أرخص سيارات تقدم للسوق المحلية، ونستعرض في التقرير التالي أبرز أرخص ٩ سيارات متاحة في مصر تقدم بأسعار تحت الـ٢٠٠ ألف جنيه

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فيات تيبوبعد تخفيضات ٢٠٢٠ أصبحت تقدم فئة تيبو الأولى المزودة بناقل حركة يدوي بسعر رسمي يبدأ من ١٨٩ ألف و٩٠٠ جنيه، سيارة فيات السيدان مزودة بمحرك سعة ١٤٠٠ سي سي بقوة ٩٥ حصان وعزم أقصى ١٢٧ نيوتن متر عند ٤٥٠٠ لفة بالدقيقة.تتسارع تيبو المزودة بناقل حركة يدوي من ٦ نقلات من الثبات حتى ١٠٠ كم/س خلال ١١.٥ ثانية وتستهلك في المتوسط ٥.٧ لتر من الوقود لكل ١٠٠كم.بيجو 301أصبحت فئة بيجو 301 بعد تخفيضات ٢٠٢٠ تنافس بقوة الفئات الاقتصادية التي تقدم بأسعار أقل من ٢٠٠ ألف جنيه، وتقدم السيارة الفرنسية بسعر رسمي ١٩٩ ألف و٩٠٠ جنيه.سيارة بيجو تأتي مزودة بمحرك ١٦٠٠ سي سي بقوة 115 حصان مع عزم أقصى ١٥٠ نيوتن متر عند ٤٠٠٠ لفة بالدقيقة ويتصل محركها بناقل حركة أوتوماتيكي من ٦ نقلات، تتسارع سيارة بيجو من الثبات حتى ١٠٠ كم/س خلال ١٢.١ ثانية وتستهلك في المتوسط ٦.٥ لتر من الوقود لكل ١٠٠ كم.نيسان صنيأصبحت تبدأ أسعار صني بعد التخفيضات من ١٩٩ ألف جنيه لتنافس الفئات الاقتصادية التي تقدم بنفس الفئة السعرية. سيارة نيسان تقدم بمحرك سعة ١٥٠٠ سى سى، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من ٤ سرعات، بقوة ١٠٨ حصان وتتسارع صني من الثبات حتى ١٠٠ كم/س خلال ١٥.٥ ثانية، وتستهلك في المتوسط ٦.٩ لتر من الوقود لكل ١٠٠ كم.لادا جرانتاحصلت سيارة لادا جرانتا السيدان موديل ٢٠٢٠ على تخفيضات خلال ٢٠٢٠ الجاري، وأصبحت تقدم بسعر رسمي ١٥٥ ألف جنيه للفئة المزودة بناقل الحركة اليدوي، ١٧٥ ألف جنيه لفئة ناقل الحركة الأوتوماتيكي.فئة ناقل الحركة اليدوي تعتمد على محرك سعة ١٦٠٠ سي سي، بقوة ٦٧ حصان مع عزم أقصى ١٤٠ نيوتن متر عند ٣٨٠٠ لفة بالدقيقة، يرتبط بناقل حركة يدوي من ٥ سرعات.فئة الأوتوماتيكي زودت أيضاً بمحرك سعة ١٦٠٠ سي سي، لكن يولد قوة ٩٨ حصان، يصل عزمه الأقصى ١٤٥ نيوتن متر عند ٤٠٠٠ لفة بالدقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من ٤ نقلات. جراندا الأوتوماتيك تستهلك ٧،٢ لتر من الوقود لكل ١٠٠ كم، تصل لسرعة قصوى ١٧٦ كم/س.شيفروليه أفيوحصلت سيارة شيفروليه السيدان أفيو على تخفيضات هي الأخرى في ٢٠٢٠ جعلتها من أبرز السيارات التي تقدم تحت الـ٢٠٠ ألف جنيه، وأصبحت فئتها الأولي تقدم بسعر رسمي ١٩٢ ألف و٩٠٠ جنيه والثانية الأعلى تجهيزا تقدم مقابل ١٩٨ ألف و٣٠٠ جنيه.السيارة المحلية مزودة بمحرك سعة ١٥٠٠ سي سي، بقوة ٨٦ حصان مع عزم أقصى ١٣٢ نيوتن متر عند ٣٠٠٠ لفة بالدقيقة، ويرتبط محركها بناقل حركة أوتوماتيكي من ٤ سرعات. تتسارع هذه السيارة من الثبات حتى ١٠٠ كم/س خلال ١١.٩ ثانية، تستهلك في المتوسط ٧.٣ لتر من الوقود لكل ١٠٠كم.رينو لوجانتعد سيارة رينو السيدان لوجان من أكثر السيارات التي تقدم فئات تحت الـ ٢٠٠ ألف جنيه، وخفضت السيارة خلال ٢٠٢٠ لتبدأ من ١٦٥ ألف جنيه و ١٧٧ ألف جنيه لفئات ناقل الحركة اليدوي، وتقدم النسخ المزودة بناقل الحركة الأوتوماتيكي بأسعار رسمية تبدأ من ١٨٨ ألف جنيه و ١٩٩ ألف جنيه.زودت النسخ الأوتوماتيكية بمحرك ٤ سلندر سعة ١٦٠٠ سى سى، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من ٥ نقلات بقوة ١١٠ حصان، وعزم أقصى ١٤٨ نيوتن متر. وتتسارع سيارة رينو من الثبات حتى ١٠٠ كم/س خلال ١١.٥ ثانية، تستهلك في المتوسط ٦.٢ لتر من الوقود لكل ١٠٠ كم.شيفروليه أوبتراحصلت سيارة شيفروليه السيدان أوبترا هي الأخرى على تخفيضات خلال ٢٠٢٠ جعلها تنافس تحت الـ٢٠٠ ألف جنيه بفئتها الأولى التي تبدأ من ١٩٨ ألف و٤٠٠ جنيه.أوبترا مزودة بمحرك سعة ١٥٠٠ سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من ٦ سرعات بقوة ١١٠ حصان، وعزم أقصى ١٤٧ نيوتن متر. تتسارع سيارة شيفورليه من الثبات حتى ١٠٠ كم/س خلال ١٣.٢ ثانية وتستهلك في المتوسط ٧.٣ لتر من الوقود لكل ١٠٠ كم.بروتون ساجاتقدم سيارة بروتون ساجا السيدان الاقتصادية بفئتين من التجهيزات تحت الـ٢٠٠ ألف جنيه وتأتي بسعر رسمي يبدأ من ١٨٥ ألف جنيه للفئة الأولي المزودة بناقل حركة يدوي، ١٩٥ ألف جنيه لفئة الأوتوماتيكي.بروتون ساجا تقدم بمحرك صغير سعة ١٣٠٠ سي سي بقوة ٩٤ حصان، ويرتبط بنظامين من نواقل الحركة الأول يدوي من ٥ نقلات والثاني أوتوماتيكي من ٦ نقلات. تستهلك السيارة الماليزية ٥.٤ لتر من الوقود لكل ١٠٠ كيلومتر للسيارة المزودة بناقل حركة يدوي، بينما تستهلك السيارة المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي ٥.٦ لتر لكل ١٠٠ كيلو متر.شيري اريزو 5شيري أريزو 5 السيدان المجمعة محليا حصلت هي الأخرى على تخفيضات خلال ٢٠٢٠ جعلها تنافس بقوة بفئة الأقل من ٢٠٠ ألف جنيه، أصبحت تبدأ من ١٦٩ ألف جنيه لفئة ناقل الحركة اليدوي، الفئة الثانية المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي تقدم بسعر رسمي ١٨٩ ألف جنيه.شيري أريزو 5 تقدم بمحرك سعة ١٥٠٠ سي سي، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي والمتوفر في الفئة الاولى، والثاني ناقل حركة أوتوماتيكي CVT من ٦ سرعات ، بقوة ١١٤ حصانا، وعزم ١٤١ نيوتن متر. وتتسارع السيارة من الثبات حتى ١٠٠ كم/س، خلال ١١،٥ ثانية، ويصل متوسط استهلاك الوقود الى ٧ لتر لكل ١٠٠ كم.