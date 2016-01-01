إزاى تستخدمى البلاشر لـ تكبير الخدود من غير فيلر ولا بوتكس؟



إزاى تستخدمى البلاشر إزاى تستخدمى البلاشر

تحلم الكثيرمن الفتيات بالحصول على خدود ممتلئة، فهى واحدة من علامات الجمال والشباب والحيوية، ووفقًا لمجلة "هاربرز بازار" فإن التفاوت فى حجم الخدود لدى النساء يرجع إلى كمية الدهون المخزنة فى هذه المنطقة، ومدى قابلية الجسم لتخزين الدهون فى الخدين. ولذلك تلجأ الكثيرمن النساء اللائى لا يتمتعن بخدود بارزة وكبيرة إلى الحصول على علاجات تجميلية لتكبير الخدود والحصول على وجنتين أكثر امتلائًا كحقن الفيلرأوحقن الدهون أوالبوتكس أوإجراء جراحة لزرع دعامة من السيليكون فى الخدين.



ولأن الكثيرمن هذه الإجراءات التجميلية لها مميزاتها ولها عيوبها، ولها تكلفتها الكبيرة أيضًا، لذلك فإن العثور على بديل سريع من خدع المكياج يعد حلاً مثاليًا للكثيرات، مثل حيل تكبير الشفاه بالمكياج بدلاً من اللجوء للحقن.



وقدمت المجلة فى تقرير بموقعها عدد من خدع المكياج لتكبير الخدود وجعلها تبدو وكأنها أكثر امتلاءً وذلك باستخدام أحمر الخدود "البلاشر" الذى يساعد فى إضفاء لمسة دافئة وطبيعية على المكياج وعلى منطقة الخدين، ويجعل البشرة تبدو حيوية ومشرقة وجذابة بدلاً من أن تكون شاحبة وباهتة.



وأشارت المجلة إلى أنه للحصول على مظهر خدود ممتلئ ستحتاجين لاتباع طريقة خاصة لتطبيق البلاشر حسب شكل الوجه:



طريقة تكبير الخدود للوجه المربع

إذا كنتِ من صاحبات الوجه المربع، أى أن وجهك طويل ولديكِ فكًا كبيرًا مساحته أكبر من مساحة عظام الخد، ستحتاجين لتوزيع البلاشر بشكل دائرى على الوجنتين للحصول على خدود أكثر امتلاءً.

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طريقة تكبير الخدود للوجه الطويللصاحبات الوجه الطويل أو المستطيل أى أن لديكِ ذقنًا وجبهة دقيقة وعظام وجه طويلة تحتاجين لأن تطبقى البلاشر بشكل نصف دائرى على الوجنتين.تكبير الخدود بالبلاشر للوجه على شكل قلبالوجه على شكل قلب يكون متسعًا فى منطقة الجبهة وضيقًا فى منطقة الفك، وفى هذه الحالة تحتاجين توزيع البلاشر تحت عظام الخدود من أجل منحها مظهرًا أكثر امتلاءً.تكبير الخدود بالمكياج لصاحبات الوجه البيضاوىشكل الوجه البيضاوى يقترب من شكل الوجه المستطيل، ولكنه يكون منحنيًا قليلاً فى منطقة الجبهة والفك، وأصحاب الوجه البيضاوى يحتجن إلى تطبيق البلاشر بشكل مباشر على عظام الخدود.طريقة تكبير الخدود للوجه الدائريالوجه الدائرى يكون مدورًا عند الفك والجبهة، وتتساوى عظام الخد مع عظم الوجنة ولتطبيق البلاشر للحصول على خدود ممتلئة للوجه الدائرى اشفطى خدودك للداخل ثم وزعى البلاشر.