دليلك لاختيار ألوان مناسبة لأبواب الغرف فى المنزل.. مكانها وحجمها بيفرق



دليلك لاختيار ألوان مناسبة لأبواب الغرف دليلك لاختيار ألوان مناسبة لأبواب الغرف

يقع الكثيرون فى حيرة عند اختيار ألوان أبواب الغرف المختلفة بالمنزل، وتكون أمامه الكثير من الأسئلة هل يجب اختيار لون الباب مطابق للون الغرفة، أم لون مخالف، وهل يفضل طلاء الباب أم استخدام ورق حائط، وغيرها من الأسئلة التي أجاب عليها تقرير نشر بموقع "homeguides.sfgate".



طرق اختيار ألوان أبواب غرف المنزل

- طلاء الباب بلون متناقض مع لون الحائط واستخدام ألوان مثل الأزرق الفاتح مقابل الأبيض أو البرتقالي، سوف يجذب الانتباه، لكنه يوحى بصغر حجم الغرفة لذا لا يفضل أن تفعلها مع غرفة ضيقة بالفعل.



- عند وجود الباب في نهاية الممر أو بإحدى الزوايا، يفضل استخدام نفس لون طلاء الجدران، ويفضل أن يكون شديد اللمعان، ليجعل الباب يبدو مميزًا، وبمظهر أنيق.

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- عند الرغبة في طلاء الباب بألوان داكنة، يفضل استخدام نفس ألوان طلاء الغرفة ولكن بدرجات داكنة أكثر، حتى يبدو الباب بمظهر أنيق ومميز، فمثلاً تتناسب ألوان الباستيل الصفراء أو الخضراء مع نفس درجاتها، كما يمكن إقران اللون الأبيض مع الأسود أو الرمادى الفاتح أو البيج، والذى يعطى مظهرًا أنيقًا لباب الغرفة.اختيار لون باب مختلف عن الغرفةعند التخطيط لطلاء باب الغرفة بلون مختلف، فسوف تضطر لاختيار لونًا يتناسب مع الجدران بداخل وخارج الغرفة، فمثلاً الألوان المحايدة مثل الأبيض أو الأسود أو الرمادي الداكن أو الداكن أو الرمادي أو البيج هي ألوان تتناسب مع جدران ذات الألوان الفاتحة أو الداكنة.اختيار لون الباب المزخرفعند طلاء الأبواب المزخرفة، يفضل الاهتمام بالتفاصيل المعمارية للباب، وتناسق الألوان بين الفاتحة والداكنة، والتي تتناسب مع طلاء جدران الغرفة، حتى يبدو الباب بمظهر أنيق .اختيار لون باب غرفة ورق الحائطعند استخدام باب غرفة مزخرفة بورق الحائط، يفضل استخدام اللون الداكن أو السائد بألوان ورق الحائط لطلاء باب الغرفة، حتى يبدو متناسقا مع ورق الحائط .