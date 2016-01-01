صدمة عروس في حفل زفافها جعلتها تنتقم من ضيفة

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صدمة عروس في حفل زفافها جعلتها تنتقم من ضيفة

تقضي معظم العرائس وقتًا طويلًا في اختيار فستان زفافها بكل عناية حتى يناسب يومها المميز، قد يعتبر فستان الزفاف هو الشيء الأول الذي يجذب انتباه الحضور في الحفل، وبعد كل هذه المعاناة قد تظهر إحدى المدعوات لتفسد عليك فرحتك بفستان زفافك.

على الرغم من أن معظم الناس لديهم فهم جيد لآداب الزفاف، لكن هناك ضيفة لم تعِ تلك الآداب جيدًا، حيث اختارت ارتداء ثوب أبيض يشبه فستان العروس، ولكن العروس لم تصمد طويلًا أمام ما فعلته تلك الضيفة، وحصلت على ثأرها بأفضل طريقة ممكنة، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

أصيبت العروس بصدمة عندما رأت في حفل زفافها ضيفة ترتدي فستانا أبيض يشبه فستان زفافها، الأمر الذي جعلها تفكر كثيرًا في توبيخ تلك المدعوة، ليهتدي تفكيرها إلى كتابة كارت توبيخ وتركه للمدعوة.

وكتبت في رسالتها: "عزيزتي جين، أشكرك على حضورك حفل زفافي، وتشرفت بشكل مفزع بمشاركة الثوب الأبيض معك في حفلي"، ووضعت العروس هذه الرسالة أمام المدعوة لتضعها في موقف محرج جدا.

المصدر: صدى البلد

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