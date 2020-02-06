

البصل يسجل 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 19 -2- 2020.. البصل يسجل 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 19 -2- 2020..

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 19- 2- 2020 في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.



ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.



أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

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