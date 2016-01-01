نشر الدكتور أحمد أبو النصر، استشارى العلاج بالنباتات على صفحته الشخصية على فيسبوك موضوع حول أهم الفوائد التى يمد الجسم بها عند تناول الشاى الأخضر، يعد الشاى الأخضر من أهم المشروبات الصحية، والتى يتناولها العديد من الأشخاص على مدار اليوم.
وأضاف أن، أول شئ لازم تعرفه إن الشاى الأخضر والأسود أو الأحمر اللى بنشربه هما نبات واحد لكن اختلاف طريقة التخمير والتحضير، وهى التى تحدد إذا كان هيكون أخضر ولا أسود.
كما قال إن الشاى الأخضر أصح مليار مرة طبعا من الأسود لأن الهدف من شرب الأسود فى الأساس هو الكافيين الذى يساعد على الاستيقاظ، ولكن الأخضر فهو نبات يعالج ٤٦١ مرضا و ١٤٤ تأثيرا وفايدة للجسم.
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التعليقات على تفتيت دهون الكبد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاى الأخضر بالليمون؟
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