استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم الأربعاء 19- 2- 2020 عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.
وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العُملات الأجنبية على النحو التالي:
سجل سعر الدولار 15.70 للبيع، 15.60 للشراء.
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التعليقات على أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 19- 2- 2020..
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