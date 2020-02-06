

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 19- 2- 2020.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 19- 2- 2020..

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم الأربعاء 19- 2- 2020 عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.



وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العُملات الأجنبية على النحو التالي:



سجل سعر الدولار 15.70 للبيع، 15.60 للشراء.

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وسجل اليورو 16.90 جنيه للشراء 17.01 جنيه للبيع، بينما سجّل الجنيه الاسترلينى 20.36 جنيه للشراء 20.48 جنيه للبيع.وسجل الفرنك السويسرى 15.99 للبيع، و 88 .15 للشراء.