العلاقة الحميمة تستدعي من الزوجين التجديد من آنٍ لآخر، فتغيير الأوضاع الجنسية ليس كافيًا للتغلب على روتين الجماع، بل يتعين عليهما ممارسة العلاقة بعيدًا عن غرفة النوم، فالمنزل يزخر بالعديد من الأماكن التي تصلح لهذا الغرض.
وممارسة العلاقة الحميمة بعيدًا عن غرفة النوم، لا يساهم فقط في التغلب على روتين الجماع، بل أثبتت بعض الدراسات أن تغيير أماكن ممارسة العلاقة الحميمة، يساعد على زيادة القدرة الجنسية لدى الطرفين.
يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، قائمة بأبرز الأماكن التي يمكن ممارسة العلاقة الحميمة فيها، وفقًا لموقع "Healthline".
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التعليقات على تستحق التجربة.. 3 أماكن مناسبة للعلاقة الحميمة غير غرفة النوم
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