6 أطعمة وأعشاب لزيادة الوزن والتغلب على النحافة

تتغلب الأطعمة والأعشاب الطبيعية على الكثير من المشكلات الصحية التي نواجهها، ومنها النحافة وفقدان الوزن المستمر، وتساهم الأعشاب الطبيعية في تحسين عملية الأيض وفتح الشهية.
يستعرض "الكونسلتو" في الصفحات التالية، 6 أطعمة طبيعية لزيادة الوزن، وفقًا لموقع "Only my health".
الزنجبيل أحد الأعشاب الطبيعة التي لها مفعول السحر في زيادة الوزن والتخلص من النحافة، وذلك بسبب احتوائه على زيوت أساسية ومركبات كيميائية، مثل "gingerols"المسؤول عن الطعم الحار ومركبات shogaols"" المسؤولة عن الرائحة النفاذة للزنجبيل، والتي أثبتت فاعليتها في معالجة اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم، وتنظيم عملية الأيض، ومعالجة سد الشهية.
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