6 أطعمة وأعشاب لزيادة الوزن والتغلب على النحافة



النحافة النحافة

تتغلب الأطعمة والأعشاب الطبيعية على الكثير من المشكلات الصحية التي نواجهها، ومنها النحافة وفقدان الوزن المستمر، وتساهم الأعشاب الطبيعية في تحسين عملية الأيض وفتح الشهية.



يستعرض "الكونسلتو" في الصفحات التالية، 6 أطعمة طبيعية لزيادة الوزن، وفقًا لموقع "Only my health".



الزنجبيل أحد الأعشاب الطبيعة التي لها مفعول السحر في زيادة الوزن والتخلص من النحافة، وذلك بسبب احتوائه على زيوت أساسية ومركبات كيميائية، مثل "gingerols"المسؤول عن الطعم الحار ومركبات shogaols"" المسؤولة عن الرائحة النفاذة للزنجبيل، والتي أثبتت فاعليتها في معالجة اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم، وتنظيم عملية الأيض، ومعالجة سد الشهية.

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يشتهر شاي البابونج بأنه أحد المشروبات الدافئة التي تساعد على الاسترخاء والتخلص من مشاعر القلق والتوتر، إلا أن الدراسات التي أجريت على زهرة البابونج أثبتت أنه علاج فعال في التغلب على المشكلات الهضمية، فضلًا عن مساعدة الأشخاص الذين يعانون من النحافة وفقدان الوزن بسبب القلق، على اكتساب المزيد من الوزن مجددًا.تُعرف الأيروفيدا بعلم الحياة وهي أحد أساليب العلاج الهندية المستخدمة منذ آلاف السنين، ومن ضمن منتجاتها أحد الأعشاب الطبيعية المعروفة باسم "Chyawanprash"، والتي لقيت انتشارًا واسعًا في عالمنا العربي، وتساعد على استعادة 5 كيلو من الوزن في فترة قصيرة، إلى جانب كل هذا فهي تساعد على تحسين عملية الأيض.