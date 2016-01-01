تتناول البازلاء قبل طهيها؟.. احذر هذه الأضرار



تتناول البازلاء قبل طهيها؟ تتناول البازلاء قبل طهيها؟

يميل البعض إلى تناول البازلاء الطازجة قبل طهيها، حيث تتميز بمذاق لذيذ، إلا أن الإفراط في ذلك يمكن أن يسبب الإصابة بمشكلات صحية غير مرغوب فيها.



تحتوي البازلاء على كمية وفيرة من الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة وغيرها، كما تكسب الجسم العديد من الفوائد الصحية، وفقًا لموقع "Health line".



العناصر الغذائية في نصف كوب من البازلاء

-62 سعرًا حراريًا.

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-11 جرام كربوهيدرات.-4 جرام ألياف.-4 جرام بروتين.-34 % من الحصة اليومية اللازمة من فيتامين A.-24 % من الحصة اليومية اللازمة من فيتامين K.-13 % من الحصة اليومية اللازمة من فيتامين C.-12 % من الحصة اليومية اللازمة من حمض الفوليك.-11 % من الحصة اليومية اللازمة من المنجنيز.-7 % من الحصة اليومية اللازمة من الحديد.-6 % من الحصة اليومية اللازمة من الفسفور.أضرار الإفراط في تناول البازلاء قبل طهيهاعدم امتصاص المعادن بالجسمتحتوي البازلاء على بعض المركبات التي تتداخل مع امتصاص المعادن في الجسم، مثل:-حمض الفيتيك، الذي يؤثر على امتصاص بعض المعادن بالجسم، مثل: الحديد والكالسيوم والزنك والماغنسيوم.-يرتبط الليكتين ببعض الأعراض غير المرغوب فيها، ويتداخل مع امتصاص العناصر الغذائية.الانتفاخ والغازاتيسبب الإفراط في تناول البازلاء الانتفاخ والغازات، بسبب الليكتين الذي يؤدي إلى أعراض مرتبطة بالهضم، خاصة عند زيادة كميته، لذا يُنصح بتقليل تناول البسلة إلى 3\1 كوب، ويُفضل طهيها أو نقعها في الماء لخفض كمية الليكتين الموجودة بها، ومن ثم سهولة هضمها جيدًا دون آثار جانبية.فوائد البازلاء-خفض الشهيةيساعد تناول البازلاء على خفض الشهية لاحتوائها على كمية وفيرة من البروتين، الذي يزيد من معدل الهرمونات المسؤولة عن كبح الشهية، فضلاً عن الألياف التي تبطئ عملية الهضم وزيادة الشعور بالشبع والامتلاء، وتحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية.-التحكم في سكر الدمتعمل البازلاء على التحكم في سكر الدم بسبب قلة المؤشر الجلايسيمي بها، وبالتالي يعتبر من الفواكه الجيدة لمرضى السكري من النوع الثاني ومرضى القلب.-تسهيل عملية الهضمتساهم الألياف الموجودة في البسلة في تعزيز عمل بكتيريا الأمعاء، ما يسهل عملية الهضم، ويقلل حدة بعض المشكلات الصحية مثل داء الأمعاء الالتهابي ومتلازمة القولون المتهيج وسرطان القولون.