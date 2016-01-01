تناول برتقالة يوميًا يغنيك عن زيارة طبيب القلب12



تناول برتقالة يوميًا تناول برتقالة يوميًا

يعتبر البرتقال من الفواكه التي يشتهر بها فصل الشتاء، كما يعتاد بعض الأشخاص على تناوله عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، لاحتوائه على فيتامين سي، الذي يخفف من الأعراض المصاحبة لكلا المرضين.



وبخلاف فيتامين سي، يتميز البرتقال باحتوائه على عناصر غذائية أخرى، أثبتت بعض الدراسات فعالتيها في الحفاظ على صحة القلب.



يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، فوائد البرتقال على صحة القلب، وفقًا لموقع "Medical news today".

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فوائد البرتقال لصحة القلب1- ضبط ضغط الدميحتوي البرتقال على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يساعد على ضبط ضغط الدم، وتنشيط الدورة الدموية، كما يحافظ على صحة القلب، ويقلل من فرص إصابته بالأمراض.2- تحسين نسبة الكوليسترول بالدميتميز البرتقال بمحتواه العالي من العناصر الغذائية التي تساهم في تحسين نسبة الكوليسترول بالدم، مثل الألياف القابلة للذوبان ومركب الفلافينويدز.اقرأ أيضًا: 10 فوائد متنوعة للبرتقال3- الحفاظ على صحة الشرايين التاجيةيمثل فيتامين سي المتوفر بالبرتقال أهمية كبيرة لصحة القلب، حيث يساعد على تنقية الجسم من السموم الضارة، كما يساهم في إذابة الدهون المتراكمة على الجدران الداخلية للشرايين التاجية، ما يحسن من عملية تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم.المعدل المثالي للبرتقالقال جمال شعبان، العميد السابق للمعهد القومي للقلب، إن برتقالة واحدة من شأنها أن تغني الإنسان عن زيارة طبيب القلب، لاحتواء البرتقال على عناصر غذائية تقلل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين، وتمدد الأوعية الدموية، والنوبات القلبية.كما أوضح أن كوب من عصير البرتقال يوفر للجسم 14% من الاحتياج اليومي لعنصر البوتاسيوم، الذي يحافظ على استقرار كهرباء القلب وإيقاع القلب الجيبي، كما يحد من الإصابة بالذبذبة الأذينية المسببة للجلطات الدموية.