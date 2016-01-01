بومبيو يعلن من أديس أبابا قرب الانتهاء من اتفاق سد النهضة



مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي



أعرب مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، عن تفاؤله حيال التوصل إلى اتفاق نهائي لحل أزمة سد النهضة قريبًا، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.



وعقد بومبيو، جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في أديس أبابا تناولت عددًا من القضايا الإقليمية، كان من ضمنها ملف التفاوض بشأن أزمة سد النهضة.



وقال بومبيو في تصريحات صحفية: "لا يزال هناك قدر كبير من العمل، لكنني متفائل بأنه يمكننا خلال الأشهر المقبلة حل هذا".

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وتدخلت واشنطن للمساعدة في حل الخلافات بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، باستضافة عدة جولات من المحادثات، حيث كان يتوقع إبرام اتفاق نهائي هذا الشهر لكن الجولة الأخيرة في واشنطن انتهت دون تقدم.وأكد بومبيو، أن عناصر الاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي تقترب من نهايتها، موضحًا أن هناك عملاً ينبغي القيام به قبل التوصل إلى حل نهائي.وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإثيوبي في أديس أبابا، أن الرئيس دونالد ترامب جعل من العمل مع الدول الثلاث المعنية بأزمة السد أولوية، والحصول على نتيجة وأهمية الوساطة، مشيرًا إلى أن وزير الخزانة ستيفن منوشين يقود الجهود الأمريكية في هذا الإطار.وقال إن وزير الخارجية الإثيوبي، توجه إلى واشنطن عدة مرات للعمل على الملف، موضحًا أن "عناصر الاتفاق تقترب من نهايتها ولكن لا يزال هناك عمل" ينبغي القيام به.وأضاف وزير الخارجية الأمريكية، مخاطبًا الصحفيين أن "هدف الولايات المتحدة وأعتقد هدف القيادة الإثيوبية والقيادة المصرية والقيادة السودانية، هو التوصل إلى حل وسط يعود بالفائدة على الدول الثلاث"، واستطرد قائلاً: إن "مهمتنا عدم فرض حل عليهم وإنما جعل الدول الثلاث تلتئم سويا، ونحن نراقب ونرى أن كل دولة تهتم بهواجس الدولتين الأخريين".وختم وزير الخارجية الأمريكية تصريحاته بالقول إن هناك كثيرًا من العمل يجب القيام به، معربا عن أمله في التوصل إلى حل في الأشهر القادمة.