فيديو| صاحب مطعم البرنس يهدد بمقاضاة محمد رمضان: الكاميرات عندي وهاخد حقي



صاحب مطعم البرنس يهدد بمقاضاة محمد رمضان صاحب مطعم البرنس يهدد بمقاضاة محمد رمضان

قال ناصر البرنس صاحب المطعم الشهير "البرنس"، بمنطقة إمبابة، إنه قد يلجأ إلى مقاضاة الفنان محمد رمضان بسبب إقدامه مع فريق عمله على تصوير فيديو كليب داخل المطعم دون إذنه.



وأوضح البرنس إنه تلقى تهديدا من منتج كليبات رمضان عندما اتصل به ليعترض على ما يجري.



وشرح البرنس تفاصيل الأزمة في فيديو نشرته صفحته الرسمية على "فيسبوك" عندما وصل رمضان للمطعم بصحبة 20 شخصًا، وتصوير فيديو كليب داخله المطعم دون علم صاحبه، أمس الاثنين.

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وقال "ناصر" في الفيديو:" كنت في البيت مريح وسمعت خبر إن محمد رمضان جايلي المطعم، فطلبت من العاملين أن يرحبوا به ويجهزوا له طرابيزة تتسع لـ 20 شخصا، وبعدها ببص لقيت كاميرات رهيبة 7 أو 8، أنا عندي كاميرا وبعت ابني يصور، استغربت وقولت أكلم منتج كليباته أسأله إيه الحكاية".واستكمل: "قولتله بتصوروا حاجة لمسلسل البرنس أو فيديو كليب؟، فقالي متتكلمش في الموضوع ده عشان متزعلش مني".واستطرد متسائلًا: "إيه مزعلش دي إنت بتهددني، إنتم بتيجوا تدخلوا المحل وتصوروا كده من غير ما صاحب المحل يعرف، أنا بيجيلي نجوم عريقة كتير هنا، وبصورهم.. مبقدرش أصور معاهم من غير ما استأذنهم، يبقى إزاي إنت تيجي وتصور هنا من غير إذني".واختتم مهددًا "لأ دا انا أرفع دعوى قضائية وبلدي تجيب لي حقي، أنا فرغت الـ 65 كاميرا اللي عندي، واكتشفت إنه بيصور فيديو كليب، وأتاكدت فعلا إنه بيصور كليب".كان الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية أعلن مؤخرًا، إنه لم يمنح الفنان محمد رمضان تصاريح للغناء في أي حفل داخل مصر، مضيفًا: "محمد رمضان بيغني غصب عن عين النقابة وعن هاني شاكر".وأضاف شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر" أن النقابة غير مسئولة عن كليبات محمد رمضان، مؤكدًا "دي مسئولية الرقابة الفنية".".