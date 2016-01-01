يحتاج مريض السكر إلى الاعتناء بنفسه في اختيار الأطعمة التي لا تضر بصحته، واتباع أنظمة غذائية وعادات صحية تساعدهم في ضبط مستوى السكر.
ومن بين أنواع الفواكه التي يجب على مريض السكر تجنبها، وفق ما ذكر موقع "Verywellhealth":
الكريز:
لاحتوائه على كمية كبيرة من السكريات التي قد تضر بصحة المريض وتتسبب في ارتفاع نسبة السكر.
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التعليقات على 6 أنواع من الفواكه على مريض السكر تجنبها
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