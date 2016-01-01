نشرت قناة سكاي نيوز مقطع فيديو للحظة استهداف الجيش الوطني الليبي لسفينة تركية محملة بالأسلحة كانت ترسو في ميناء طرابلس.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوى بالقيادة العامة للجيش الليبى العميد خالد المحجوب إن الجيش قصف سفينة تركية محملة بالأسلحة والذخائر لتسليمها إلى الميليشيات المسلحة، بعد وصولها إلى ميناء طرابلس البحري.
وقالت صحيفة الوسط الليبية بحسب شهود عيان، إن قذائف سقطت على ميناء طرابلس الرئيسي.
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التعليقات على أول فيديو لقصف الجيش الليبي سفينة أسلحة تركية في ميناء طرابلس.. شاهد
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