أول فيديو لقصف الجيش الليبي سفينة أسلحة تركية في ميناء طرابلس.. شاهد

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صورة الخبر: سفينة أسلحة تركية
سفينة أسلحة تركية


نشرت قناة سكاي نيوز مقطع فيديو للحظة استهداف الجيش الوطني الليبي لسفينة تركية محملة بالأسلحة كانت ترسو في ميناء طرابلس.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوى بالقيادة العامة للجيش الليبى العميد خالد المحجوب إن الجيش قصف سفينة تركية محملة بالأسلحة والذخائر لتسليمها إلى الميليشيات المسلحة، بعد وصولها إلى ميناء طرابلس البحري.

وقالت صحيفة الوسط الليبية بحسب شهود عيان، إن قذائف سقطت على ميناء طرابلس الرئيسي.

وأشار أحد أصحاب المحال القريبة من الميناء بطرابلس في تصريح هاتفي إلى بوابة الوسط إلى تصاعد الدخان من عدة مواقع تعرضت للقصف، منوها إلى أنباء عن احتراق جرافة كانت راسية بالميناء.

كان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، أعلن تعرض ميناء طرابلس لقصف، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

https://twitter.com/skynewsarabia/status/1229752338652573697

المصدر: سكاي نيوز

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