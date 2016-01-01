قال مراد نصري مسؤول التسويق والعلاقات العامة في مول سيتي ستارز، إن 99% مما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن انتشار فيروس كورونا في المول التجاري عار تماما من الصحة.
وأضاف مراد نصري في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر": "يتردد على المحل حوالي 30 الف زائر يومي وبعد انتشار الشائعة زاد الإقبال على المول".
وتابع مراد نصري: "مستوى النظافة داخل مول سيتي ستارز مرتفع للغاية في الأيام العادية وهناك تحكم في الجودة على منطقة المطاعم داخل المول التجاري".
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التعليقات على انتشار فيروس كورونا في سيتي ستارز.. حقيقة أم شائعة.. فيديو
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