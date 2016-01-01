راية التسلل تحرم محمد صلاح من تسجيل هدف في مرمى أتلتيكو مدريد

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صورة الخبر: محمد صلاح
محمد صلاح


سجل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي هدفًا لم يتم احتسابه في مرمى أتلتيكو مدريد.

ومرر صلاح الكرة لزميله روبرتو فيرمينو قبل أن يعيدها له البرازيلي والمرمى خالٍ من حارسه يان أوبلاك حارس الأتليتي ليسجلها الفرعون المصري هدفًا.

و لم يتمكن صلاح من الاحتفال بهدفه حيث ألغاه الحكم بداعي وجود تسلل على فيرمينو في لقطة حصوله على تمريرة من النجم المصري.

و تقدم أتلتيكو مدريد في المباراة بهدف حمل توقيت ساؤول نيجيز في الدقيقة 4 من زمن الشوط الأول في ملعب واندا ميتروبوليتانو في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

المصدر: elbalad

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