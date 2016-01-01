فاز بروسيا دورتموند على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأحرز هولاند الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 69 عن طريق كرة عرضية من جهة اليمين قابلها رافائيل جوريرو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بدفاع باريس ووصلت إلى هولاند فصوب كرة قوية سكنت يسار المرمى.
وسرعان ما تعادل الفريق الباريسي عن طريق نيمار فى الدقيقة 76 بعد مجموعة من المراوغات الرائعة من كيليان مبابي ودخول إلى منطقة جزاء دورتموند من جهة اليمين ثم أرسل كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها نيمار بتسديدة سكنت المرمى.
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التعليقات على شاهد.. ملخص وأهداف لقاء باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند
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