شاهد.. ملخص وأهداف لقاء باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند

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صورة الخبر: بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند


فاز بروسيا دورتموند على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز هولاند الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 69 عن طريق كرة عرضية من جهة اليمين قابلها رافائيل جوريرو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بدفاع باريس ووصلت إلى هولاند فصوب كرة قوية سكنت يسار المرمى.

وسرعان ما تعادل الفريق الباريسي عن طريق نيمار فى الدقيقة 76 بعد مجموعة من المراوغات الرائعة من كيليان مبابي ودخول إلى منطقة جزاء دورتموند من جهة اليمين ثم أرسل كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها نيمار بتسديدة سكنت المرمى.

ولم ينتظر بروسيا دورتموند سوى دقيقة واحد ليتقدم من جديد بعد إحراز هولاند الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 77 من زمن الشوط الثاني بعد تسديدة صاروخية من من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين نافاس.

وكان الشوط الأول قد بدأ بهدوء بين الفريقين وجاء أول تهديد عن طريق ركلة حرة لصالح فريق باريس سان جيرمان من مكان جيد للغاية بعد إعاقة من دان أكسيل زاجادو لمحاولة مرور نيمار نفذها نيمار مرت من الحائط البشري ثم مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

ثم ظهرت سيطرة على الكرة بين أقدام لاعبي فريق باريس سان جيرمان ولكن دون خطورة على مرمى فريق بروسيا دورتموند .

المصدر: elbalad

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