ليفربول يتلقى الهزيمة من أتلتيكو مدريد 0-1 في دوري أبطال أوروبا.. فيديو



أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد

فشل فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة نجمه المخضرم محمد صلاح فى فك طلاسم دفاعات أتلتيكو مدريد الإسباني ، ليتلقى الهزيمة بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو ، فى إطار مباريات الذهاب لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا .



أقيمت المباراة على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد، على أن يتجه الفريقان لخوض العودة في أنفيلد بإنجلترا يوم 11 مارس القادم.



الشوط الأول

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نجح أتلتيكو مدريد في الضغط على ليفربول منذ بداية المواجهة، ليحصل على ركلة ركنية في الدقيقة الرابعة تحولت داخل منطقة الجزاء لتسقط أمام ساؤول في مواجهة المرمى مباشرة، ليسددها في الشباك معلنًا عن تقدم أصحاب الأرض .وفي محاولة للرد السريع على هدف التقدم، استحوذ ليفربول على الكرة بشكل كامل حتى الدقيقة 19 من اللقاء وسط محاولات من ثلاثي الهجوم صلاح، ماني وفيرمينو للوصول إلى مرمى أوبلاك ولكن التكتل الدفاعي حال دون ذلك.وباغت أتلتيكو دفاع ليفربول من جديد في الدقيقة 20 عن طريق كرة عرضية رائعة من كوكي لكنها مرت من أمام كوريا قبل أن يبعدها جوميز عن منطقة الجزاء قبل وصولها إلى موراتا.وتلاعب موراتا بفابينو في الدقيقة 26 داخل منطقة الجزاء ليصبح في مواجهة مع أليسون من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، وصوب كرة أرضية أبعدها الحارس البرازيلي بقدمهصلاح كاد أن يسجل هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 36 بعدما وصلت الكرة إليه داخل منطقة الجزاء بعد محاولة من الدفاع لإبعادها، ليصوبها نحو المرمى مباشرةً ولكنها ارتطمت في رأس فيليب وخرجت إلى ركنية.بعدها استمر اللعب في منتصف الملعب بين أقدام لاعبي الفريقين إلى أن اطلق الحكم صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بتقدم أتليتكو مدريد بهدف نظيف لـ ساؤول أمام ليفربول .الشوط الثانيمع بداية الشوط الثاني، أجرى كلا الفريقين تبديلين بعدما تم الدفع بأوريجي بدلًا من ماني في ليفربول، بينما دخل لورينتي بدلًا من ليمار في أتلتيكو مدريد.فرصة جديدة سنحت لمحمد صلاح في الدقيقة 52 بعدما تلقى تمريرة عرضية من جوميز داخل منطقة الجزاء لينقض عليها برأسه، لكنها مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى أوبلاك.وأجرى أتلتيكو مدريد ثاني تبديلاته في الدقيقة 70 بعدما دفع بفيتولو بدلًا من موراتا، قبل ثواني قليلة من إطلاق لودي لتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء كادت أن تباغت أليسون ولكنها مرت خارج الملعب.وجاءت الدقيقة 72 لتشهد خروج محمد صلاح من ملعب المباراة في ثاني تبديلات ليفربول، ليدفع يورجن كلوب المدير الفني للفريق بأوكسلاند تشامبرلين بدلًا منه.وتعرض هندرسون لإصابة في الدقيقة 79، وارتمى أرضًا، وبدا أنه لن يكون قادرًا على استكمال المباراة ، ليخرج ويحل بدلا منه اللاعب جميس ميلنر .وتمر الدقائق المتبقية من المباراة دون أدنى خطورة على مرمى الفريقين ليطلق الحكم صافرته معلنا فوز أتليتكو مدريد على ليفربول بهدف ساؤول فى مباراة الذهاب .