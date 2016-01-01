تنظم كليات الفنون بالزمالك ( كلية التربية الفنية، كلية الفنون الجميلة، وكلية التربية الموسيقية) فعاليات المهرجان الرابع للفنون تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، حيث تنظم كليات الفنون المهرجان للعام الرابع على التوالي والذي يتضمن كل أنواع الفنون الجميلة، والأنشطة الطلابية.
تبدأ فعاليات المهرجان يوم 29 فبراير الجاري، بموكب موسيقى ومارشات موسيقية والاستعراضات الراقصة من كلية التربية الموسيقية، ويمر الموكب بشارع إسماعيل محمد ومحمد ثاقب حتى كلية الفنون الجميلة، حيث يبدأ البرنامج الغنائى والمسرحى، ويليه برنامج كلية التربية الفنية، ثم افتتاح معارض للفنون التشكيلية بالكليات الفنية.
وخلال فعاليات المهرجان الفنى والذى دعا إليه عمداء الكليات الثلاث الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، والدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية، سيتم إقامة "بازار الفنون" للحرف اليدوية والفنون التقليدية، بالإضافة إلى ورش العمل الفنية فى المجالات المختلفة، ويقوم بتنظيم المهرجان وكلاء الكليات الفنية واتحادات الطلاب بالكليات الثلاث.
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التعليقات على جامعة حلوان: انطلاق فعاليات مهرجان الزمالك للفنون ٢٩ فبراير
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