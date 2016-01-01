تخريج دفعة جديدة من طلاب البرنامج الماليزي بـ طب طنطا

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › تخريج دفعة جديدة من طلاب البرنامج الماليزي بـ طب طنطا

صورة الخبر: جامعة طنطا
جامعة طنطا

شهد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، اليوم الثلاثاء، تخريج دفعة جديدة من طلاب البرنامج الماليزي بكلية الطب، وذلك بمشاركة الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ، ومحمد حنيف بن عبد الرحمن سفير ماليزيا بالقاهرة.

وفي كلمته قدم الدكتور مجدي سبع ، التهنئة للطلاب الماليزيين بمناسبة تخرجهم ، مطالبًا إياهم أن يكونوا خير سفراء لمصر ولجامعة طنطا في بلدهم الأم ماليزيا وأن يكونوا على تواصل دائم مع كليتهم لصقل خبراتهم ومهاراتهم العلمية والعملية ، مؤكدًا أن جامعة طنطا دائمًا تفتح أبوابها للطلاب الوافدين للدراسة بكلياتها والاستفادة من علم وخبرة أساتذتها.

ومن جانبه أعرب الدكتور الرفاعي مبارك ، عن سعادته بمشاركة الطلاب الماليزيين احتفالهم بتخرجهم من كلية الطب، مشيرًا إلى دور البرنامج الماليزي في دعم العلاقة والتعاون العلمي والثقافي بين ماليزيا وجمهورية مصر العربية بما يؤكد رسالة جامعة طنطا كمنارة لنشر العلم والمعرفة.
شارك في الاحتفالية الدكتور وليد سامي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة سحر هزاع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمل أبو العلا المنسق الأكاديمي للبرنامج الماليزي ، وايزال بن أنوال المستشار الماليزي بالقاهرة ، وجمع من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب ، حيث تم تكريم الطلاب الماليزيين وتوزيع شهادات التقدير عليهم والتقاط بعض الصور التذكارية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تخريج دفعة جديدة من طلاب البرنامج الماليزي بـ طب طنطا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
47775

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F433907%2F%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25AC%2D%25D8%25AF%25D9%2581%25D8%25B9%25D8%25A9%2D%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF%25D8%25A9%2D%25D9%2585%25D9%2586%2D%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A8%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AC%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25B2%25D9%258A%2D%25D8%25A8%25D9%2580%2D%25D8%25B7%25D8%25A8%2D%25D8%25B7%25D9%2586%25D8%25B7%25D8%25A7&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager