قال الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز، إن القرآن الكريم علمنا ما يجب وما لا يجب قوله، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بنص ما يقال وما يلفظ دون التحجج بالنوايا والمقصود.
وأضاف خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن هناك جملًا وعبارات متداولة وهي خاطئة، مثل الجملة الشائعة عن «النائم بياكل رز بلبن مع الملائكة» قائلا: "مفيش ملائكة بتاكل".
وأشار إلى اللغط حول استخدام النص القرآني في غير موضعه، مثل محل "الترزي" الذي يستشهد بالآية الكريمة "وفصلناه تفصيلًا"، لافتًا إلى أن كل هذا وقياسًا عليه الميكروباصات والكافيهات، لا يجوز، حيث إن كلام الله منزه عن كل هذا العبث.
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التعليقات على رمضان عبدالمعز: استخدام آيات القرآن في المحلات بهذه الطريقة جريمة
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