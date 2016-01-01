قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قرر غلق مران الفريق الجماعي أمام وسائل الإعلام والجماهير بأبو ظبي، لفرض المزيد من التركيز للاعبين قبل مباراة السوبر.
وأضاف مدير الكرة أنه تقرر نقل ملعب مران الفريق، المقرر إقامته مساء اليوم ليقام على ملعب نادي الوحدة الإماراتي بدلا من ملعب سلطان بن زايد.
وجهز رينيه فايلر، فيديو كامل عن مباريات الأهلي الأخيرة في الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا.
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التعليقات على قراران جديدان من فايلر قبل مواجهة الأهلي والزمالك فى السوبر المصري.. تفاصيل
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