قراران جديدان من فايلر قبل مواجهة الأهلي والزمالك فى السوبر المصري.. تفاصيل

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صورة الخبر: السويسري رينيه فايلر
السويسري رينيه فايلر

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قرر غلق مران الفريق الجماعي أمام وسائل الإعلام والجماهير بأبو ظبي، لفرض المزيد من التركيز للاعبين قبل مباراة السوبر.

وأضاف مدير الكرة أنه تقرر نقل ملعب مران الفريق، المقرر إقامته مساء اليوم ليقام على ملعب نادي الوحدة الإماراتي بدلا من ملعب سلطان بن زايد.

وجهز رينيه فايلر، فيديو كامل عن مباريات الأهلي الأخيرة في الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا.

ويعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق محاضرة فيديو مع اللاعبين مساء اليوم بفندق الإقامة لعرض النقاط السلبية والإيجابية في مباريات الأهلي خلال الفترة الماضية.

ويسعى السويسري من خلال المحاضرة للتأكيد على الإيجابيات وتصحيح الأمور السلبية والأخطاء الفنية التي واجهت الفريق خلال الفترة الماضية.

يذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برئاسة خالد الدرندلي أمين صندوق وصلت إلى الإمارات مساء أمس الاثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك مساء الخميس، على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي في الإمارات على لقب كأس السوبر المصري.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك على لقب السوبر المصري في السابعة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

المصدر: elbalad

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