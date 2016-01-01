تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب محمد بن زايد بالإمارات مساء الخميس المقبل؛ لمتابعة السوبر بين الأهلي والزمالك، الذى من المقرر أن يكون غاية فى القوة والإثارة فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة.
ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وستتم إذاعتها عبر قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة عبر قمر نايل سات التى تحمل تردد 12226 ومعدل ترميز 27500 والاستقطاب ومعدل التصحيح 3/4، إضافةً إلى إذاعتها عبر قناة "أون سبورت".
وأعلن الجهاز الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك، وضمت القائمة 24 لاعبًا، وشملت جميع اللاعبين فيما عدا صالح جمعة لاعب الوسط وجاءت كالآتى:
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التعليقات على موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري والقنوات الناقلة
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