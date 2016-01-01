

رقاصة داخل الفصل.. فصل 22 طالبا وإحالة المدير و15 معلما فى مدرسة بالمنوفية للتحقيق.. شاهد رقاصة داخل الفصل.. فصل 22 طالبا وإحالة المدير و15 معلما فى مدرسة بالمنوفية للتحقيق.. شاهد

قررت لجنة الحماية بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات فصل 22 طالبا 3 أيام ، وفصلهم 15 يوما من قبل لجنة الحماية بالإدارة التعليمية، وتم التنبيه على الطلاب أنه في حالة تكرار الواقعة سيتم فصلهم نهائيا، وتمت إحالة مدير المدرسة و15 من المعلمين للتحقيق العاجل في الواقعة.



يذكر أن مدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات شهدت واقعة مؤسفة، حيث تحولت فصول تلقي العلم إلى ما يشبه أوكار الليل.



وقام الطلاب بالاستماع للأغاني الشعبية داخل الفصل، وتشغيل فيديو لراقصة على شاشة الفصل ومشاهدتها.





