ناشد إبراهيم شاهين وكيل أول المعلمين، جميع الطلاب بالتقدم بشكوى حال الضغط عليهم بأى وسيلة من جانب المعلمين للحصول على دروس خصوصية سواء من خلال أعمال السنة أو غيرها.
وأوضح "شاهين" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن درجات أعمال السنة يعتمد عليها الطالب بنسبة معينة وليست مؤثرة على نجاحه من عدمه إلى حد كبير، مضيفا: "أعمال السنة ليست وسيلة ضغط قوية للضغط على الطالب" .
وأشار وكيل نقابة المعلمين، إلى أنه من الضروري أن يثق الطالب في المعلم، كما أنه من المفترض أن يكون هناك رقابة من الموجهين ومديرين المدارس على المعلمين، مضيفا: "يجب أيضا الوثوق بالمعلمين وضميرهم".
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التعليقات على وكيل المعلمين يوجه رسالة مهمة للطلاب بشأن الدروس الخصوصية
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