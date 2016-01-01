وكيل المعلمين يوجه رسالة مهمة للطلاب بشأن الدروس الخصوصية

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صورة الخبر: الدروس الخصوصية
الدروس الخصوصية

ناشد إبراهيم شاهين وكيل أول المعلمين، جميع الطلاب بالتقدم بشكوى حال الضغط عليهم بأى وسيلة من جانب المعلمين للحصول على دروس خصوصية سواء من خلال أعمال السنة أو غيرها.

وأوضح "شاهين" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن درجات أعمال السنة يعتمد عليها الطالب بنسبة معينة وليست مؤثرة على نجاحه من عدمه إلى حد كبير، مضيفا: "أعمال السنة ليست وسيلة ضغط قوية للضغط على الطالب" .

وأشار وكيل نقابة المعلمين، إلى أنه من الضروري أن يثق الطالب في المعلم، كما أنه من المفترض أن يكون هناك رقابة من الموجهين ومديرين المدارس على المعلمين، مضيفا: "يجب أيضا الوثوق بالمعلمين وضميرهم".

ونوه إلى إنه أحيانا تكون الشكوى من استخدام درجات أعمال السنة وغيرها من الموضوعات التى يثيرها البعض ماهى إلا هروب من صلب الموضوع الأساسي وهو ضعف رواتب المعلمين مما يعد سبب فى لجئوهم إلى الدروس الخصوصية.

وقال شاهين إن الحل يكمن فى زيادة رواتب المعلمين حتى لايلجأون إلى الدروس الخصوصية كمصدر رزق آخر.

وكان قد تقدم أحد النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول استغلال بعض المعلمين، لدرجات أعمال السنة، كوسيلة للضغط على الطلاب وأولياء الأمور للجوء إلى الدروس الخصوصية.

المصدر: elbalad

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