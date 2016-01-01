فيديو.. لحظة استهداف سفينة الأسلحة التركية فى ميناء طرابلس بليبيا

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › فيديو.. لحظة استهداف سفينة الأسلحة التركية فى ميناء طرابلس بليبيا

صورة الخبر: استهداف سفينة الأسلحة التركية
استهداف سفينة الأسلحة التركية

بثت شبكة سكاى نيوز الإخبارية لقطات فيديو تبرز لحظة استهداف السفينة التركية المحملة بالأسلحة والتى ترسو فى ميناء طرابلس الليبى، وأكد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوى بالقيادة العامة للجيش الليبى، أن الجيش قصف، الثلاثاء، سفينة تركية محملة بالأسلحة والذخائر لتسليمها إلى الميليشيات المسلحة، بعد وصولها إلى ميناء طرابلس البحري.

وأوضح فى تصريح لـ"العربية.نت"، أن استهداف السفينة جاء بعد التأكد من حمولتها، مضيفا أنها قدمت من تركيا، فى خرق واضح لاتفاقيات حظر إرسال السلاح نحو ليبيا والجهود الأممية لتثبيت وقف إطلاق النار فى البلاد.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، أعلن فى وقت سابق، تعرض ميناء طرابلس لقصف، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.



وأعلن غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، انطلاق جولة المحادثات الثانية للجنة العسكرية الليبية المشتركة فى جنيف بعد قليل، مؤكدا بأن الوضع فى الميدان هش وغالبا ما يتم انتهاك وقف اطلاق النار، متابعا: "هناك 150 خرقا منذ تاريخ 12 يناير ومن الصعب أن نسير قدما فى المسارات الثلاث طالما استمرت الخروقات".

ودعا مبعوث الأمم المتحدة فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء فى جنيف، جميع الأطراف إلى احترام الهدنة وعودة الحياة المدنية قائلا:" على الأطراف المعنية تقديم تنازلات لبدء عودة الحياة المدنية إلى ميادين الاقتتال.

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر: alarabiya

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو.. لحظة استهداف سفينة الأسلحة التركية فى ميناء طرابلس بليبيا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
42877

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F433898%2F%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2588%2D%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25B8%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2581%2D%25D8%25B3%25D9%2581%25D9%258A%25D9%2586%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2583%25D9%258A%25D8%25A9%2D%25D9%2581%25D9%2589%2D%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A1%2D%25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25B3%2D%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A7&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager