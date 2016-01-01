أحمد مرتضى : تذاكر جماهير الزمالك في السوبر اقتربت من النفاد



جماهير الزمالك جماهير الزمالك

قال أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق المتواجدة في الإمارات، إن تذاكر جماهير الفريق الأبيض لمباراة السوبر قاربت على النفاد.



وكشف عضو الزمالك في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك، أنه زار مقر البعثة الإعلامية المصاحبة للفريق في الإمارات، ليتابع اقتراب نفاد التذاكر الخاصة بجماهير الزمالك.



ويلتقي الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل، في كأس السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد فى أبوظبي.

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وسبق أن كشف سهيل العريفي مدير إدارة الفاعليات بمجلس أبوظبي الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري عن وجود 40% من تذاكر جماهير الزمالك لم تباع للمباراة، في الوقت الذي نفذت فيه تذاكر الأهلي بالكامل.