قال أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق المتواجدة في الإمارات، إن تذاكر جماهير الفريق الأبيض لمباراة السوبر قاربت على النفاد.
وكشف عضو الزمالك في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك، أنه زار مقر البعثة الإعلامية المصاحبة للفريق في الإمارات، ليتابع اقتراب نفاد التذاكر الخاصة بجماهير الزمالك.
ويلتقي الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل، في كأس السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد فى أبوظبي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على أحمد مرتضى : تذاكر جماهير الزمالك في السوبر اقتربت من النفاد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق