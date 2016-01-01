هل الأفضل عمل الصدقة الجارية قبل الوفاة أم بعدها.. الإفتاء تحسم الجدل

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تلقى الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من سائل يقول فيه هل من الأفضل أن يفعل الإنسان الصدقة الجارية قبل وفاته أم بعدها".



وأجاب أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية "الناس" ، أنه من الأفضل أن يخرج الإنسان الصدقة الجارية قبل وفاته، لكن لو توفى يجوز لابنه او جاره أن يهب ثواب أي صدقة جارية على روحه بعدها، فالأمر جائز في الحالتين، لكن الأصل أن يفعلها الإنسان لنفسه قبل موته.



هل يشترط أن تكون الصدقة الجارية من المال الخاص بالمتوفى؟

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ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من سائل يقول" الصدقة الجارية هل يشترط من المال الخاص بالمتوفى.أجاب أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أنه لايشترط الصدقة الجارية أن تكون من المال الخاص للمتوفي، وتجوز الصدقة من مال أولاده وأصدقائه .وتابع": عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ).. [أخرجه مسلم في صحيحه].حكم كتابة اسم الميت على الصدقة الجاريةقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إنه لا يُشترط كتابة اسم الميت على الصدقة الجارية، إنما المناط والاعتبار بنية المُتصدق، مستدلة بقول النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرئٍ مَا نَوَى».وأوضحت اللجنة، في إجابتها عن سؤال: «هل الصدقة الجارية للميت لابد من كتابة اسمه عليها أم تكون بالنية دون ذكر الاسم؟»، أن الصدقة الجارية هي الصدقة التي يطول الانتفاع به.أوجه الصدقة الجاريةقال الشيخ علي فخر مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن صدقة الجارية هي التي تبقى مدة طويلة، كبناء مسجد أو حفر بئر، أو شراء مصاحف توضع في مسجد، أو وقف بيت أو محل، على أن يصرف ريعهما على الفقراء أو الأيتام أو الأقارب أو طلبة العلم أو غيرهم حسبما يحدد الواقف، أو المساهمة بمال في بناء مستشفى خيري، ونحو ذلك.وأوضح «فخر» خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء : أن الصدقة التي لا تبقى لمدة طويلة كالصدقة بمال على فقير أو بطعام، فهذه، وإن كانت صدقة لها ثوابها، إلا أنها ليست جارية