تعاني الكثير من الفتيات والسيدات من اسمرار منطقة الشارب فضلا عن صعوبة التخلص من الشعر الموجود في هذه المنطقة وكل هذا يفسد المظهر العام ويسئ لإطلالة المرأة .
قدم موقع "boldsky" طريقة سريعة لتفتيح منطقة الشارب بمكونات منزلية ويساعد فى التخلص من الشعر الزائد بهذه المنطقة وزيادة انتاج الكولاجين فى البشرة.
مكونات تفتيح منطقة الشارب:
بياض بيضة
½ ملعقة كبيرة دقيق الذرة
ملعقة كبيرة سكر
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