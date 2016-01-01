

لتفتيح منطقة الشارب لتفتيح منطقة الشارب



تعاني الكثير من الفتيات والسيدات من اسمرار منطقة الشارب فضلا عن صعوبة التخلص من الشعر الموجود في هذه المنطقة وكل هذا يفسد المظهر العام ويسئ لإطلالة المرأة .



قدم موقع "boldsky" طريقة سريعة لتفتيح منطقة الشارب بمكونات منزلية ويساعد فى التخلص من الشعر الزائد بهذه المنطقة وزيادة انتاج الكولاجين فى البشرة.



مكونات تفتيح منطقة الشارب:

بياض بيضة

½ ملعقة كبيرة دقيق الذرة

ملعقة كبيرة سكر

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طريقة الاستعمالافصل البيضة البيضاء في وعاء.يُضاف دقيق الذرة والسكر إلى هذا المزيج ويُخلط جميع المكونات معًا جيدًا.ضع طبقة متساوية من هذا الخليط على منطقة الشفة العليا.اتركيه لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف.قشرها في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر. شطف المنطقة باستخدام الماء البارد.كرر هذا العلاج مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة