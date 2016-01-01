بدون سباك بجنيه واحد تخلصي من انسداد الأحواض



انسداد الأحواض انسداد الأحواض



تعاني أغلب السيدات فى مشكلة انسداد الأحواض و تقع فى حيرة عند إعداد الطعام وانسداد حوض المطبخ، فإذا كنت من ضمن هؤلاء السيدات يمكنك التخلص من هذه المشكلة بجنيه واحد بنكون من مطبخك.



كشف موقع بولد سكاى عن أبرز الحيل التي تخلصك من انسداد الأحواض وهي تتمثل فيما يلي.



الملح..

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الملح ليس فقط للطعام ، ولكن عند وضع نصف كوب من الملح داخل الحوض ونضيف إليه الماء المغلى ونتركه لمدة نصف ساعة وسوف يقضى على كل شئ