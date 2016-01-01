ضع هذا النبات فى فمك وتخلص من الشخير للأبد

آخر الأخبارالصحة والجمال › ضع هذا النبات فى فمك وتخلص من الشخير للأبد

صورة الخبر: الحبهان
الحبهان


انتشر فى الاونة الأخيرة معاناة الأشخاص من مشكلة السمنة التى تسبب العديد من الأمراض وتسبب الشخير أثناء النوم.

ففى إطار هذا السياق كشف موقع بولد سكاى عن أفضل نبات لعلاج الشخير، والحد منه بمجرد وضعه فى الفم.

وفقا لما نشره الموقع ان نبات الحبهان فى الفم ومضغه يوميا له فوائد عدة أبرزها علاج الشخير.

الحبهان لعلاج الشخير

ووفقا لما جاء به الموقع أن الحبهان أو الهيل يساعد على مكافحة الالتهابات التي تصيب الجهاز التنفسي، فهو علاج فعال للشخير، وذلك عن طريق شرب كوب من الماء الدافئ على ملعقة صغيرة من الحبهان يوميًا قبل الذهاب إلى النوم.

المصدر: موقع بولد سكاى

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ضع هذا النبات فى فمك وتخلص من الشخير للأبد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
58230

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F433892%2F%25D8%25B6%25D8%25B9%2D%25D9%2587%25D8%25B0%25D8%25A7%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA%2D%25D9%2581%25D9%2589%2D%25D9%2581%25D9%2585%25D9%2583%2D%25D9%2588%25D8%25AA%25D8%25AE%25D9%2584%25D8%25B5%2D%25D9%2585%25D9%2586%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25AE%25D9%258A%25D8%25B1%2D%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25A8%25D8%25AF&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager