علاج الإسهال الأعراض والأسباب وطرق الوقاية



علاج الإسهال علاج الإسهال



الاسهال مرض شائع يعاني منه معظم الأشخاص من وقت لآخر، ويتميز الاسهال بتمرير البراز المائي الفضفاض المصحوب بألم في البطن والتشنج ، وفقًا لمراجعة نشرت في أبريل 2014 في مجلة نيوانجلند الطبية ، تحدث حوالي 179 مليون حالة من حالات الاسهال الحاد كل عام في الولايات المتحدة ،لذلك نقدم أفضل علاج للإسهال لدى الجميع كبار وصغار.



عادة ، سوف ينتهى الاسهال من تلقاء نفسه في غضون بضعة أيام ، ولكن الإسهال الحاد أو الإسهال الذي يستمر لعدة أسابيع قد يشير إلى وجود مشكلة صحية خطيرة ويتطلب عناية طبية.



أسباب الإسهال :

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يمكن أن يكون سبب الإسهال عدد من العوامل. الأسباب الأكثر شيوعًا للإسهال هي:العدوى الأنواع الثلاثة للعدوى التي تسبب الإسهال هي:الالتهابات الفيروسية ، بما في ذلك norovirus و rotavirusالالتهابات البكتيرية ، والتي يمكن أن تدخل الجسم عن طريق الطعام الملوث أو الماء. البكتيريا الشائعة التي تسبب الاسهال تشمل العطيفة ، الإشريكية القولونية ( إي كولاي )، السالمونيلا ، و الشيجلا .الالتهابات الطفيلية ، التي تدخل فيها الطفيليات الجسم عن طريق الطعام أو الماء وتستقر في الجهاز الهضمي. تشمل الطفيليات الشائعة التي تسبب البكتيريا التهاب الكريبتوسبوريديوم المعوي ، والانتامويبا هيستوليتيكا ، وجيارديا لامبليا .إسهال المسافر:يحدث هذا النوع من الإسهال بسبب تناول الطعام أو مياه الشرب الملوثة بالبكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أثناء السفر إلى الخارج ، وعادة ما يكون ذلك في دولة نامية. عادة ما يكون إسهال المسافر حادًا ، لكن بعض الطفيليات تتسبب في استمرار الإسهال لفترة أطول.كيف تؤثر الحساسية الغذائية على حدوث اسهال ؟الآثار الجانبية للدواء قد تسبب العديد من الأدوية الإسهال. إذا كنت تعتقد أن دواءك هو سبب الإسهال ، فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية. قد يغير الجرعة أو ينتقل بك إلى دواء آخر.الحساسية الغذائية وعدم التسامح أحيانًا ما يحدث الإسهال بسبب الحساسية تجاه بعض الأطعمة ، مثل منتجات الألبان أو الصويا أو البيض أو المأكولات البحرية. في هذه الحالات ، يكون الإسهال مزمنًا في الغالب.عدم تحمل اللاكتوز هو حالة شائعة يمكن أن تسبب الإسهال والأعراض المعدية المعوية الأخرى بعد تناول الأطعمة أو شرب السوائل التي تحتوي على حليب البقر أو منتجات الحليب. مرض الاضطرابات الهضمية ، الذي يسببه حساسية من الغلوتين ، يمكن أن يؤدي أيضا إلى الإسهال المزمن.اضطرابات الجهاز الهضمي يمكن أن يكون الإسهال علامة على وجود مشكلة صحية أكثر خطورة ، مثل اضطراب الجهاز الهضمي. يمكن أن تشمل هذه متلازمة القولون العصبي (IBS) أو مرض التهاب الأمعاء مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي.قد يكون الإسهال أيضًا علامة على فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة.اقرأ أيضا :في 10 دقائق.. أسرع طريقة لـ علاج الإسهالاحذريها.. أسباب إصابة الأطفال بـ الإسهالالبصل أبرزها .. توقف عن تناول هذه الأطعمة فورًا إذا كنت مصابا بـ الإسهالأعراض الإسهال :أعراض الإسهال الرئيسية وأكثرها تميزا هي البراز المائي المفترس الذي يحدث ثلاث مرات أو أكثر في اليوم. الإسهال قد يؤدي أيضًا إلى الأعراض التالية:ألم أو تشنج في البطنحاجة ملحة للذهاب إلى الحمامغثيانفقدان السيطرة على حركات الأمعاءإذا كان الإسهال ناجم عن إصابة ، فقد يعاني الأشخاص أيضًا من:براز دمويقيءحمى وقشعريرةالخفة والدوارقد يسبب الإسهال أيضًا الجفاف وسوء الامتصاص ، ولكل منهما أعراضه الخاصة.الاسهال وعلامات الجفاف:العطش ، التبول بشكل أقل تواترًا عن المعتاد ، البول ذو اللون الداكن ، جفاف الفم ، الشعور بالتعب ، العينين أو الخدود الغارقة ، الخفقان أو الإغماء ، وتقلص الجلد (عندما يقرص الجلد ويطلقه ، لا تتسطح مرة أخرى إلى وضعها الطبيعي على الفور).الاسهال وأعراض سوء الامتصاص :الانتفاخ والغازات والتغيرات في الشهية وفقدان الوزن وحركات الأمعاء الرقيقة الكريهة.كيفية الوقاية من الإسهال :في حين أن الإسهال قد يكون علامة على وجود حالة صحية أساسية وقد لا يمكن تجنبه ، إلا أن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتجنب بعض الأسباب.واحدة من أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها لمنع الإسهال هي غسل يديك بشكل متكرر. تأكد من غسل يديك بعد استخدام الحمام ، قبل إعداد الطعام أو تناوله ، وقبل وبعد الاعتناء بشخص مريض ، وبعد لمس القمامة ، وبعد لمس حيوان وعلف الحيوان ونفايات الحيوانات.إذا لم يكن الصابون والماء النظيف متوفرين ، فاستخدم معقم اليدين المعتمد على الكحول والذي يحتوي على 60 بالمائة من الكحول.علاج الاسهال عند الأطفال :هناك طريقة مهمة أخرى لمنع الإسهال عند الأطفال وهي تطعيمهم ضد فيروس الروتا ، الذي يسبب الإسهال الحاد في الغالب عند الرضع والأطفال الصغار. يمكن أن يؤدي الفيروس أيضًا إلى القيء والحمى والجفاف. يوصي مركز السيطرة على الأمراض الأطفال الرضع بالحصول على أول جرعة من لقاح فيروس الروتا في عمر شهرين. يجب أن تدار الجرعة الثانية في 4 أشهر ، والثالثة ، إذا لزم الأمر ، في 6 أشهر.سيحمي لقاح فيروس الروتا الأطفال من الإسهال الحاد الناجم عن فيروس الروتا ، ولن يصاب معظم الأطفال بالإسهال على الإطلاق.أخيرًا ، يمكنك اتخاذ خطوات لتجنب إسهال المسافر من خلال مشاهدة ما تأكله وتشربه أثناء السفر إلى الخارج ، خاصة في البلدان النامية ، والتحدث إلى طبيبك قبل أن تغادر عن تناول المضادات الحيوية كإجراء وقائي.شاي البابونج افضل علاج للاسهال عند الاطفال :شاي البابونج من أفضل أنواع الأعشاب المستخدمة لعلاج الاسهال حيث يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات مما يساعد على تقليل التهابات الأمعاء بالإضافة للخصائص المضادة للتشنج التى تساعد في التخلص من آلام البطن.طريقة التحضير:خذ ملعقة صغيرة من أوراق النعناع وزهور البابونج وأضفها إلى كوب من الماء المغلي. اتركه ينحدر وحافظ عليه لمدة 10 دقائق. قم بتصفيته وشرب هذا الشاي عدة مرات في اليوم.مشروب الزعتر لعلاج الاسهال :يعتبر الزعتر أحد العلاجات العشبية البديلة للأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي. له خصائص مهدئة ومضادة للميكروبات تساعد على الحفاظ على حركة الأمعاء وعملية الهضم مستقرة. طريقة صنعه: اغلي كوبًا من الماء وأضف ملعقة صغيرة من الزعتر. تبريده لمدة 10 دقائق وتصفيته. أعتبر مرة واحدة في اليوم.شاي القرفة لعلاج الاسهال :شاي أعشاب آخر لعلاج الإسهال، له خصائص طبية ومضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في السيطرة على حركات الأمعاء ولا تهيج بطانة الأمعاء ، وبالتالي تهدئة المعدة. القرفة أيضًا مسكنة ، وهي عامل يساعد على تخفيف الغازات المعوية ويستخدم تقليديًا لمكافحة الإسهال.طريقة عمل شاي القرفةفي كوب من الماء المغلي ، قم بإضافة 1 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة أو 2 من العصي الصغيرة من القرفة.اتركه لمدة 10 دقائق ثم أضف كيس شاي أسود وحاد لمدة دقيقتين إضافيتين.انزع كيس الشاي وعصا القرفة وابدا فى تناولها.تناوله مرتين فى اليوم مع ملاحظة: إذا كنت تعاني من حساسية من القرفة ، فتجنبها لأنها قد تؤدي إلى تفاقم أعراض الإسهال بالاضافة الى انها ممنوع منها بعض الافراد كالنساء الحوامل.علاج الاسهال بقشر البرتقال :شاي قشر البرتقال من كان يعرف أن قشر البرتقال يمكنه علاج الإسهال؟ حسنًا ، قشور البرتقال غنية بالبكتين ، مما يدعم نمو البكتيريا المفيدة أو البروبيوتيك في الأمعاء ، وبالتالي الحفاظ على نظام معوي صحي.طريقة عمل قشر البرتقال لعلاج الاسهال:قطع القشور البرتقال وأضف كوبًا من الماء المغلي.ينضج لمدة 10 دقائق.قم بتصفيته وشرب الشاي.علاج الاسهال بـ أوراق حكيم :يعد شاى أوراق حكيم الدافئ من الأعشاب الطبيعية الفعالة فى علاج الاسهال نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات والمضادة للالتهابات. هذا يقلل من التهاب في بطانات الأمعاء والضعف البدني الناجم عن الجفاف.طريقة عمل أوراق حكيم لعلاج الاسهال:إضافة عدد قليل من أوراق حكيم غسلها إلى كوب من الماء المغلي.اسمح له بالجلوس لمدة 10 دقائق وقم بتصفيته.اشربه مرتين في اليوم.علاج الاسهال بالنعناع :مشروب النعناع الدافئ له تأثير مذهل فى علاج المعدة حيث أنه يقلل أعراض الكثير من أمراض المعدة بما في ذلك الاسهال وانتفاخ البطن وتحسين الهضم. بالإضافة إلى ذلك ، بالاضافة الى أن النعناع بتوازن البكتيريا ويقلل من إنتاج العصائر الحمضية.طريقة عمل مشروب النعناع لعلاج الاسهال:اغلي كوبًا من الماء وأضف أوراق النعناع.اتركه ينحدر لمدة 10 دقائق وقم بتصفيته.اشربه ثلاث مرات في اليومعلاج الاسهال بالشمر :الشمر يحتوى على خصائص مضادة للأكسدة والجهاز الهضمي ويمكنه محاربة مسببات الأمراض في المعدة، ويمكن أن يساعد في علاج الإسهال وانتفاخ البطن وتقوية جهاز المناعة. يساعد وجود المعادن مثل البوتاسيوم في بذور الشمر في تنظيم مستويات الإلكتروليت ومنع الانزعاج من الجفاف.طريقة عمل شاى الشمر لعلاج الاسهال:اضف 1 ملعقة من بذور الشمر إلى كوب من الماء المغلي.اتركه لمدة 10 دقائق ، ثم قم بتصفيته ويقدم دافئًا.تناول 2 كوب من الشاي الشمر يومياالشاي الأخضر لـعلاج الاسهال :الشاي الأخضر يساعد الجسم على امتصاص السوائل ويهدئ التهاب الأمعاء، ويفضل تناوله بين الوجبات أوفى نهاية اليوم وبدون سكر للحد من الآثار الجانبية الهضمية للكافيين.طريقة عمل الشاي الأخضر لعلاج الاسهال:خذ ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر أو ​​كيس شاي أخضر وأضيفه في كوب من الماء المغلي.انقع الشاي لمدة 2-3 دقائق وليس أكثر من ذلك.تناوله بعد ان يبرد .مضاعفات الإسهال و أفضل طرق علاج الاسهال :عندما يصيب الإسهال ، فقد يتسبب ذلك في فقدان الجسم للسوائل أكثر مما يحدث ، مما يؤدي إلى الجفاف. إذا كان شديد الجفاف يمكن أن يسبب إغلاق كليتيك. لهذا السبب من المهم التأكد من شرب كميات كافية من الماء عند الإصابة بالإسهال. إذا كنت لا تستطيع أن تقضي على الماء بمفردها ، ففكر في توابله بعصير الفاكهة ، مما يساعدك على الشعور بالغثيان أيضًا.علاج الاسهال للكبار :في بعض الأحيان ، قد يشير الإسهال إلى مشكلة صحية ويتطلب عناية طبية ،ولكن في معظم الحالات ، عادة ما تزول نوبة الإسهال في غضون أيام قليلة ولا تؤدي إلى أي مشاكل صحية أخرى. هناك خطوات يمكنك اتخاذها في المنزل للمساعدة في علاج الإسهال حتى تزول بشكل أسرع.إذا كنت تعاني من الإسهال ، فقد يساعدك ما يلي في الشعور بالتحسن:استبدال السوائل. شرب الكثير من الماء ، وكذلك عصائر الفاكهة أو المشروبات الرياضية ، وتناول الحساء مع مرق واضح للمساعدة في تجديد بالكهرباء المفقودة. انتبه إلى كمية السكر في هذه المشروبات ، لأن الكثير من السكر قد يؤدي إلى تفاقم أعراض الإسهال.اتباع نظام غذائي لطيف. النظام الغذائي اللطيف سيكون سهلًا على الجهاز الهضمي ويمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الإسهال. يتكون النظام الغذائي اللطيف من أطعمة طرية وليست حارة ومنخفضة الألياف. يجب أيضًا تجنب الأطعمة النيئة والأطعمة المقلية والمشروبات التي تحتوي على الكحول أو الكافيين فيها.جرب الأدوية بدون وصفة طبية. في معظم حالات الإسهال ، يمكن للأدوية التي ليس لها وصفة طبية أن تساعد في تخفيف الانزعاج الذي يصاحب الإسهال. تتضمن هذه الخيارات loperamide ، المعروف باسم Imodium ، و bismuth subalicylate ، أو Pepto-Bismol.قد تكون هناك حاجة للمضادات الحيوية. إذا كان الإسهال ناتجًا عن عدوى بكتيرية ، فسوف يصف لك طبيبك المضادات الحيوية لمساعدتك على الشعور بالتحسن. يمكن أن تساعد جولة من المضادات الحيوية في علاج الإسهال الناجم عن البكتيريا أو الطفيليات. ومع ذلك ، إذا كان الإسهال ناتجًا عن فيروس ، فلن تساعد المضادات الحيوية.علاج المشاكل الأساسية. قد يكون الإسهال من أعراض الحالة الصحية الأكثر خطورة ، مثل الحساسية الغذائية أو اضطرابات الجهاز الهضمي. سيعمل طبيبك معك لمعرفة المشكلة الأساسية من خلال الاختبار والتوصل إلى خطة علاج مناسبة.